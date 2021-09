Un magasin immersif Queen ouvrira à Carnaby Street pour célébrer ses 50 ans

Pour célébrer cinq décennies de musique, l’un des groupes les plus emblématiques du monde, reine, figurera dans une boutique éphémère expérientielle dédiée sur Carnaby Street qui ouvrira plus tard ce mois-ci.

The Shop, « Queen The Greatest » ouvrira ses portes du mardi 28 septembre 2021 à janvier 2022 avec une sélection de sorties musicales en édition limitée, des collaborations de mode passionnantes et des produits de style de vie avec de nouveaux produits et événements hebdomadaires. Chaque mois aura un thème ; Musique, Art & Design et Magie, avec des installations visuelles qui racontent chacune des 5 décennies historiques de Queen’s.

Le magasin ‘Queen The Greatest’ emmènera les visiteurs dans un voyage sur 2 étages, du magasin d’aubaines des années 70 (Freddie et Roger avaient un stand au marché de Kensington), aux représentations et visites emblématiques des années 80, au magasin de disques des années 90, à l’hommage DVD des années 00 à Concepts technologiques des années 2010.

Le nouveau magasin de Carnaby Street, créé en partenariat avec Bravado, la société de gestion de marchandises et de marques d’Universal Music Group, présente toutes les caractéristiques du groupe. Le magasin comprend une collection de vêtements passionnante comprenant des collaborations exclusives d’une multitude de marques de mode, notamment des bijoux Champion, Wrangler et Johnny Hoxton.

La collection Champion comprend des t-shirts et des sweat-shirts unisexes, avec un clin d’œil à l’héritage de la marque de mode. Les pièces en denim de Wrangler, certaines ornées de titres de chansons emblématiques, côtoient les bijoux en or massif et en argent du créateur de bijoux britannique Jonny Hoxton, connu pour ses bijoux ironiques qui comblent le juste milieu entre l’artisanat traditionnel et la culture pop underground.

Le produit d’un t-shirt exclusif Freddie Mercury ira au Mercury Phoenix Trust. L’association caritative a été fondée par Brian May, Roger Taylor et Jim Beach à la mémoire de Freddie Mercury et collecte des fonds essentiels et sensibilise au VIH/SIDA.

Le magasin proposera des écrans montrant les performances archivées de Queen et des moments instagrammables que les fans ne voudront pas manquer. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer jusqu’au magasin, une sélection d’articles incluant les vinyles sera disponible en ligne chez Queen’s boutique en ligne officielle.

Queen a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Bravado sur ce projet, qui sera une expérience passionnante pour tout le monde qui viendra à Londres et en profitera. Carnaby Street était l’endroit idéal pour que le magasin fête ses 5 décennies.

David Boyne, MD, Bravado a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat innovant avec Queen. Le projet ajoutera un autre moment culturel à leur riche héritage et sera une destination pour les fans de s’immerger dans la musique, le style et l’esprit de l’un des groupes les plus emblématiques et les plus appréciés au monde.

Le magasin Queen’s ‘The Greatest’ sera situé au 57 Carnaby Street, Londres, W1 du 28 septembre 2021 à janvier 2022. Les heures d’ouverture sont les suivantes : du lundi au samedi : de 11h à 19h / dimanche : de 12h à 18h.

