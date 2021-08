Un magnifique Adel Mechaal, cinquième de la finale du 1500

08/07/2021

Le à 14:07 CEST

Adel Mechaal avait assuré dans le précédent qu’il mettrait tout en œuvre dans la finale du 1 500 mètres et la foi qu’il l’a fait, avec une performance sensationnelle pour terminer cinquième, améliorant une nouvelle fois son record personnel à 3: 30,77 pour se classer quatrième au classement espagnol derrière Mohamed Katir, Fermín Cacho et seulement 20 centièmes derrière Reyes Estévez.

Pour la première fois depuis Sydney il y a 21 ans, L’Espagne avait qualifié deux athlètes pour la finale du ‘milqui’, quand Andrés Díaz a terminé septième avec 3: 37.27 et Juan Carlos Higuero a clôturé les places du diplôme avec 3: 38.91 en huitième position.

Le Catalan d’adoption a été courageux dans une épreuve très rapide dans lequel le 800 a été couvert en 1:51. Il s’installe dans le deuxième groupe tandis que Cheruiyot imprime un rythme impossible pour remonter des positions dans le dernier tour jusqu’à ce qu’il soit cinquième.

Il s’est battu pour avancer au moins deux autres, mais ce qu’il avait devant lui était inaccessible et il s’est concentré à serrer les dents pour que l’Américain Hocker ne le « chasse » pas. Par devant, Jakob Ingebrigtsen a radicalement changé au dernier virage et a remporté la marche avec une note sensationnelle (3: 28.32, nouveau record d’Europe) devant le Kenyan (3 : 29.01) et le surprenant Britannique Josh Kerr (3 : 29.05).

le Kenyan Abel Kipsang (3 : 29,56) et le médaillé de bronze au dernier championnat d’Europe en salle était cinquième avec 3: 30.77. Hors de la course dès le départ, le jeune grenadin Nacho Fontes a terminé 13e et dernier avec 3 : 38,56 après une saison sensationnelle.

C’était la dernière option de médaille individuelle pour une délégation espagnole qui fermer l’athlétisme avec lui bronze d’Ana Peleteiro en triple et un total de 10 finalistes, un bilan plus que positif malgré la certaine amertume des quatrièmes places d’Eusebio Cáceres, Álvaro Martín, Marc Tur et María Pérez.

Sifan Hassan est l’un des protagonistes de ces Jeux

| .

L’autre grande attraction de la dernière journée sur la piste du stade olympique était la 10 000 mètres dans le défi ignifuge néerlandais Sifan Hassan remporter sa troisième médaille à Tokyo après l’or du 5 000 mètres et le bronze du 1 500, bien que son rêve vorace du « triplet » historique ne soit plus possible.

Et il l’a fait en étant le plus fidèle possible à son style, ‘à la Martín Fiz’ lorsqu’il est allé à la roue d’Abel Antón en 1997 lors du marathon de la Coupe du monde à Athènes pour lui donner le coup de grâce et remporter une médaille d’or que le Soriano a également remporté deux ans plus tard à Séville.

Ainsi les choses, L’Ethiopien Letensebet Gidey était le détenteur du record du monde des 25 tours de piste et elle a impressionné un rythme très exigeant du troisième millier qui a progressivement battu ses rivaux jusqu’à ce que seuls Hassan elle-même et le surprenant Bahreïni Kalkidan Gezahegne puissent la tenir avec un kilomètre et demi à parcourir.

Et ce qui devait arriver arriva. Sifan Hassan a vaincu l’Abyssin dans le contre-droit et s’est dirigé majestueusement vers le but pour remporter sa troisième médaille avec 29 : 55,32 dans des conditions très difficiles, suivie de Gezahegne (29 : 56,18) et d’un Gidey qui a coulé dans la dernière ligne (30 : 01,72).