Un maire de Zamora, en prison accusé d’avoir offert de l’argent à un mineur en échange de relations sexuelles

01/12/2021

Le à 23:46 CET

Susana arizaga

Le maire de Castroverde de Campos, Cecilio Lera Blanco, est entré en prison de Topas pour avoir prétendument offert de l’argent à un mineur en échange de rapports sexuels, comme a pu le vérifier LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, un journal appartenant au même groupe de communication que ce média. Les faits se seraient produits mercredi 24 novembre dernier, vers quatre heures de l’après-midi, lorsque Lera s’est adressé à la victime présumée dans un bar où ils devaient tous les deux lui offrir de l’argent en échange d’être avec lui. Le tribunal a décrété l’emprisonnement inconditionnel de Lera, sans caution.

L’affaire a été portée à l’attention de la Garde civile par les parents du mineur, qui ont transféré au tribunal de Villalpando ce qu’ils ont qualifié d’affaire de corruption de mineurs. Le juge, après avoir entendu la jeune fille de quatorze ans, et à la demande du procureur, a décidé de classer la délits tels que l’induction à la prostitution, actes passibles de quatre à huit ans de prison dans le cas où la victime a moins de 16 ans, comme cela semble être le cas.

Lera Blanco, maire de Castroverde de Campos bien qu’expulsé de la PSOE, a fait valoir devant le tribunal que il était ivre au moment où les événements se sont produits.

Le conseiller municipal a un casier judiciaire encore « vivant & rdquor; dérivé de condamnation pour violence de genre envers son ex-femme et une autre condamnation qui l’a reconnu coupable d’un crime de blessures légères et de menaces. Plus récemment, il a été condamné pour conduite sous l’emprise de l’alcool, ce qui a entraîné le retrait du permis.