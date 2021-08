Un maire du Missouri prévoit de donner à chaque habitant de sa ville 1 000 $ en Bitcoin Crypto new media

Récemment, Jayson Stewart, le maire de Cool Valley, qui se trouve dans l’État américain du Missouri, a déclaré qu’il espérait donner à chaque habitant de sa ville 1 000 $ de Bitcoin selon un calendrier d’acquisition.

Selon un article de Decrypt (basé sur un rapport du média local KSDK News), le maire Jayson Stewart prévoit de donner à chacun des 1 500 habitants de Cool Valley 1 000 $ de Bitcoin via un calendrier d’acquisition, ce qui signifie qu’ils ne pourront pas vendre pour plusieurs années.

Stewart a appelé Bitcoin “l’or numérique” et a déclaré qu’il aimerait que chaque ménage de sa ville reçoive un certain niveau de BTC entre 500 $ et 1 000 $. Stewart a déclaré à KSDK qu’il avait un certain nombre de donateurs qui avaient accepté de verser l’argent qu’il pouvait collecter pour le programme jusqu’à des millions de dollars.

Le maire a déclaré qu’il tentait de payer le programme avec des fonds gouvernementaux et pourrait potentiellement compter sur l’argent des secours via le programme de secours COVID. Il a également ouvert la porte à l’utilisation des contribuables de la ville pour payer la facture, affirmant que c’était « possible ».

Stewart a déclaré que le Bitcoin gratuit serait placé dans un calendrier d’acquisition, avec l’idée que les destinataires ne pourraient pas le toucher pendant cinq ans ou plus.

Le résident de Cool Valley, Ramon Nickels, commentant le programme Bitcoin proposé, a déclaré à KSDK,

Ma fille dit qu’elle pense que c’est la prochaine grande chose. La monnaie numérique.

Stewart n’a pas encore de plan sur la façon dont les fonds seront distribués aux résidents, mais a suggéré un programme de porte-à-porte pour offrir des cours gratuits sur Bitcoin.

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

Crédit d’image

Image parEivind Pedersen de Pixabay