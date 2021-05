Un maître et ses disciples doivent sortir le monde du chaos dans Unruly Heroes [Android Game of the Week]

Journey to the West, l’un des quatre grands romans de la littérature chinoise, a eu de nombreuses interprétations au cours des 400 ans et plus de son existence. Avec plus d’adaptations de télévision, de films, de bandes dessinées, de mangas et de jeux vidéo que je ne peux même en compter, un nouveau jeu basé sur ce conte classique ne semble guère nouveau. Heck, même Dragon Ball porte les marqueurs de l’influence de Journey to the West!

Mais si vous n’êtes pas familier avec l’histoire, je vais vous donner le résumé le plus court possible. Journey to the West raconte le pèlerinage d’un moine pour obtenir des textes bouddhistes sacrés et atteindre l’illumination en cours de route. Rencontrant de nombreux maux sur son chemin et recrutant un équipage hétéroclite pour le rejoindre dans sa quête, le conte légendaire de Journey to the West sur Tang Sanzang et ses disciples a résisté à l’épreuve du temps pour une bonne raison.

Avec un matériel source aussi vénéré et un catalogue aussi inondé de concurrents à mesurer, il semble être une tâche ardue d’essayer de se frayer un chemin dans cet espace bondé. Et pourtant, les braves gens de Magic Design Studios (avec Perfect Game Speed ​​pour le port mobile) ont prouvé qu’ils étaient à la hauteur de la tâche avec Unruly Heroes, un jeu de plateforme rempli d’action, de hijinks et d’humour. Celui-ci figure définitivement sur la liste des meilleurs jeux mobiles!

Les plateformes sont l’un de mes genres de jeux préférés. Période. J’ai été élevé dans des domaines tels que Spyro, Crash Bandicoot et Metroid, et cet amour des plateformes n’a jamais diminué grâce à des chefs-d’œuvre modernes comme Hollow Knight et Ori and the Blind Forest. Cela étant dit, je me méfie souvent des nouveaux plateformes sur mobile, car j’ai eu des expériences moins que stellaires dans le passé.

Chaque personnage a ses propres capacités spéciales, et vous les échangerez entre les quatre dans chaque niveau pour gagner.

Unruly Heroes, heureusement, est un merveilleux jeu de plateforme mobile! Le jeu inclut la prise en charge du contrôleur, mais je n’en avais pas besoin, grâce à la bonne qualité de l’interface utilisateur et des commandes de l’écran tactile. Le mouvement se déroule à défilement latéral à l’aide d’un stick analogique virtuel fixe dans le coin inférieur droit, puis saute, attaque, esquive et interagit avec l’environnement à l’aide d’un ensemble de boutons dans le coin inférieur gauche.

Dans chaque niveau, vous pouvez échanger librement entre vos quatre personnages jouables – Sanzang, Wukong, Sandmonk et Kihong – qui ont chacun leurs propres traits et capacités uniques comme le double saut et le plané. Les différentes capacités de chaque personnage donnent au combat la variété nécessaire et créent des énigmes environnementales intelligentes à résoudre. Si votre personnage actuel meurt, vous passez simplement à un autre personnage pour continuer à vous battre. Tant qu’il vous reste un seul personnage, vous pouvez retrouver vos coéquipiers en ouvrant leurs bulles d’âme flottantes, ce qui les restaure dans votre liste.

Source: Google Play

Le gameplay n’est pas parfait, cependant, et parfois les choses peuvent sembler un peu trop lâches et flottantes lorsque vous ne le voulez pas. Je n’ai pas eu trop de problèmes avec cela après un certain temps, mais au début, je me suis retrouvé à dépasser les sauts et à avoir parfois du mal à me repositionner, en particulier lors de combats contre plusieurs ennemis. Ce ne sont pas des événements courants et ceux qui utilisent des contrôleurs peuvent ne pas rencontrer du tout des problèmes similaires. Intercalés avec les segments de plate-forme se trouvent des ennemis et des combats de boss occasionnels. Combattre dans Unruly Heroes est un écrasement de boutons simple où vous esquivez, sautez et vous frayez un chemin vers la victoire à l’aide d’un bouton d’attaque en forme de poing. Ce qui manque de complexité, Unruly Heroes le rattrape avec un bon vieux plaisir.

Contrairement à d’autres ports mobiles dotés de commandes tactiles trop complexes, le schéma de contrôle simple d’Unruly Heroes est agréable.

Contrairement à d’autres jeux auxquels je peux penser, comme Forgotton Anne, qui a essayé d’en faire un peu trop avec les commandes et a créé une expérience frustrante dans le processus, le schéma de contrôle dans Unruly Heroes se sent vraiment bien. Les quelques problèmes que j’ai eus étaient clairement tous des problèmes de moi, car j’aurais certainement appuyé sur le bouton d’esquive au bon moment si j’avais réellement prêté attention aux risques de chute au-dessus de moi.

Source: Android Central

De plus, la conception artistique, les effets audio et la bande son de Unruly Heroes sont impressionnants. Ce sont quelques-uns des plus jolis graphismes dessinés à la main que j’ai vus dans un jeu de plateforme mobile récemment, peut-être pas en termes de prestige technique, mais certainement en termes de combien j’ai apprécié le style du jeu. Les conceptions de personnages, les environnements et les arrière-plans sont audacieux et colorés, et les animations sont incroyablement fluides. Les animations fluides sont sauvegardées par – et rendues plus percutantes grâce – aux effets audio satisfaisants. Vous avez vraiment l’impression d’avoir un coup de poing lorsque vous pleurez sur une horde d’ennemis avec le bâton de Wukong ou les poings brutaux de Sandmonk.

La conception artistique, les effets audio et la bande-son sont tous incroyables!

Et la bande originale? Gosh dang, c’est bon! Influencé par la musique traditionnelle chinoise avec un flair moderne saupoudré pour le rendre approprié pour une action d’arcade au rythme rapide, Unruly Heroes crée une atmosphère immersive qui fait un travail admirable pour donner vie à l’histoire. Il y a près de 30 niveaux à jouer, avec une valeur de rejouabilité sous forme de collecte de toutes les pièces, clés et contre-la-montre disponibles. Les objets de collection existent pour le plaisir et l’utilité, débloquant des capacités et des skins supplémentaires pour vos quatre héros.

Source: Android Central

Pesant 1,99 $ et environ 9 à 12 heures de jeu, ce jeu mobile premium ne contient ni achats ni annonces intégrés. Unruly Heroes vaut bien le coût, surtout si l’on considère que son prix sur d’autres plates-formes peut atteindre 19,99 $. Vous bénéficiez d’une réduction importante pour jouer à la version mobile, et pourtant l’expérience est préservée grâce aux commandes tactiles fluides et à la prise en charge du contrôleur en option pour ceux qui la préfèrent.

Unruly Heroes a été porté sur Android en mars 2021, donc si vous n’avez pas encore testé ce fabuleux jeu de plateforme, je le recommande vivement!

Méfiez-vous des démons!

Héros indisciplinés

Le gang est tout ici.

Incarnez quatre héros légendaires dans cette nouvelle version de Journey to the West. Battez-vous, plateforme et nivelez votre chemin vers l’illumination dans Unruly Heroes!

