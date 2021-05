Un maître nous a quittés: Franco Battiato, célèbre musicien italien, décède – El Sol de México

Le musicien Franco Battiato, l’un des auteurs-compositeurs-interprètes italiens les plus célèbres, est décédé aujourd’hui chez lui à Milo (Sicile, sud de l’Italie), à ​​l’âge de 76 ans des suites d’une longue maladie, a rapporté sa famille.

Battiato, absent de la scène depuis un certain temps, était connu dans le monde entier pour le style poétique et existentiel qui l’accompagnait tout au long de sa carrière, avec des chansons célèbres comme “Centro di gravità Permanente” (1981) ou “Voglio vederti danzare” ( 1982).

“Un Maître nous a quittés. Une des plus grandes chansons de l’auteur italien. Unique, inimitable toujours à la recherche de nouvelles expressions artistiques. Il laisse un héritage éternel”, a rendu hommage le Ministre de la Culture, Dario Franceschini, dès le mauvaise nouvelle.

Les funérailles de l’auteur-compositeur-interprète, décédé vers 05h00 heure locale (03h00 GMT), auront lieu en privé, selon les médias locaux.

Battiato, né le 23 mars 1945 à Riposto, sur l’île de Sicile, était un musicien éclectique et inimitable, qui jouait tous les genres musicaux, du rock à la musique légère, se démarquant également dans l’écriture de chansons, la musique ethnique et électronique et même l’opéra.

Sa carrière, de plus de cinquante ans dans le monde de la musique, a fait de lui un personnage vraiment unique sur la scène italienne, une légende de la musique, qui aujourd’hui est en deuil de sa disparition.