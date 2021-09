Un malentendu a conduit au pari des pneus slicks de Russell · .

George Russell a révélé que son passage crucial aux pneus slicks lors des qualifications était dû à une mauvaise communication avec son équipe.

Le pilote Williams a été le premier à parier sur le passage des pneus intermédiaires aux pneus slicks alors que la piste séchait. Cependant, il a déclaré que son équipe avait mal compris ses instructions pour préparer les nappes et l’avait appelé immédiatement pour les ajuster.

« Je suis venu à la radio pour dire à [tell] les gars préparons les slicks parce que ça va définitivement devenir slicks. Et ils ont répondu en disant: “D’accord, faisons ce tour”. J’ai donc pensé qu’ils avaient peut-être mal compris ce que je voulais dire par ce commentaire radio.

Il a décidé de faire le pari et a accepté le changement de pneus.

« J’ai dit, allons-y. Nous devons y aller dans ces séances. Risque élevé, récompense élevée, surtout dans ces conditions.

Il a eu peur en revenant sur la piste avec les pneus slicks montés. “Quand je suis sorti de la voie des stands sur les slicks, j’ai failli tomber directement en sortant de la boîte”, a-t-il déclaré.

Il a finalement obtenu la troisième place sur la grille derrière Lando Norris et Carlos Sainz Jnr.

« Ce n’était que dans ce dernier tour, j’ai continué à avoir un peu de trafic là-bas, je n’ai pas pu terminer le tour. C’était donc un peu frustrant.

“Mais comme c’était le cas pour tout le monde, je savais que le dernier tour allait être le dernier tour. Nous avons donc tout gardé pour l’époque et nous y voilà. C’est un peu surréaliste, deuxième top trois en quatre courses maintenant.

La position de qualification de Russell est son deuxième départ parmi les trois premiers au cours des quatre dernières courses, après sa deuxième place sur la grille à Spa. Il a déclaré avoir utilisé une approche similaire, préparant sa voiture pour s’assurer qu’elle était dans les meilleures conditions possibles pour le dernier tour lorsque la piste était à son meilleur.

« J’ai vu apparaître la ligne sèche et je savais que s’il n’y avait pas eu de séance interrompue, il s’agirait certainement de slicks. J’étais donc plutôt détendu.

“Je repoussais les limites mais je ne devenais pas trop fou parce que je savais que dans ce premier tour ou dans le tour de sortie, j’aurais facilement pu finir dans le mur si vous étiez un demi-mètre trop large et que vous vous mouilliez pièce. J’étais en quelque sorte en train de le garder pour ce dernier tour et de m’assurer d’avoir la bonne position sur la piste.

« J’ai eu un peu de trafic ici et là, je n’aurais toujours pas été assez rapide pour me battre pour la pole à ce moment-là. Alors j’ai pensé, gardons-le et assurons-nous que nous sommes dans une excellente position pour ce dernier tour et allons-y. C’est donc similaire à Spa pour être honnête.

