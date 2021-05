Un malheureux Barça tombe au Zenit et le billet pour le Final Four se jouera au Palau

30/04/2021

Activé à 22:39 CEST

Le Barça jouera sa passe pour le Final Four mardi prochain (21h00) au Palau après une chute sur le terrain du Zenit (74-61) dans un match où l’équipe russe a mangé au Barça en désir de victoire puisqu’il a été contraint de triompher pour ne pas être en reste.

ZENIT

BARÇA

Zénith, 74 ans

(25 + 11 + 22 + 16): Pangos (22), Fridzon (-), Hollins (11), Thomas (4), Black (11) -partant cinq- Rivers (7), Poythress (12), Baron ( 7), Khvostov (-), Zakharov (-) et Zubkov (-).

Barça, 61 ans

(13 + 13 + 12 + 23): Calathes (19), Higgins (13), Abrines (-), Mirotic (7), Davies (1) -partant cinq-, Oriola (1), Bolmaro (4), Martínez (-), Hanga (2), Smits (6), Gasol (-) et Kuric (8).

Arbitres:

Sasa Pukl. Fernando Rocha. Mehdi Difallah. Sans éliminé

Incidents:

Quatrième match de la série des quarts de finale de l’Euroligue joué à la Sibur Arena de Saint-Pétersbourg devant environ 4600 spectateurs

L’erreur dans le tir (4 sur 19 en triplets) et la perte du rebond (38 à 22) ont condamné un Barça qui a montré très peu d’esprit face à un Zenit sorti pour le match, et avec un Pangos qui a mis la touche finale au Barça au troisième trimestre (58-38). Le Canadien a terminé avec 22 points et 8 passes, le meilleur du match.

Le Zenit, conscient que leurs options s’épuisaient contre le Barça, est sorti déterminé à mourir sur le terrain avec sa meilleure arme, la défense.. Et Xavi Pascual a préparé son “ piège ” défensif, avec une zone mitxa, avec marquage à l’homme, d’abord aux Abrines et ensuite à Kuric.

Aucune idée en attaque

Les Catalans, sans idée de comment l’attaquer, et sans défense très agressive, ont permis au Zenit de prendre rapidement les commandes du match (13-5), avec un Hollins réussi et une Poythress agressive (9 points), qui a succédé à Black, avec deux fautes.

Le Barça n’avait pas de rythme offensif, avec de nombreux problèmes et échecs dans les tirs faciles, tandis que l’équipe russe, basée sur une défense solide, et avec le mouvement du ballon, est passée de 14 (25-11), que Bolmaro a ramené à 12 en fin de quart (25-13).

Jasikevicius a donné accès à Pau Gasol, pour voir s’il pouvait offrir plus de sécurité avec son tir, mais la vérité est que le Barça ne s’est pas amélioré. Avec de nombreux problèmes d’attaque, Zenit a gardé le revenu confortablement (30-13).

Mirotic, ‘disparu’ à nouveau

Higgins a continué à diriger l’équipe mais le problème était dans le mauvais tir. Mirotic a fait un triple – encore une fois il a été très mauvais en première mi-temps (1/5 de deux et 1/3 en triplets– et réduit le loyer local à 10 (30-20). Mais ces mauvais coups (8 sur 23 sur deux) ont trop pénalisé le Barça.

Le Zenit, sans jouer un grand match en attaque non plus, a contrôlé le duel à la mi-temps (36-26) grâce aux erreurs offensives du Barça, et la domination du rebond. Un match serré, avec beaucoup de contacts physiques, dans le style prévu par Pascual, qui a clairement profité aux locaux.

En seconde période, le protagoniste initial était Pangos, qui a réalisé de bonnes pénétrations dans les blocs et a conduit Zenit à son maximum (44-28). Le Barça a continué échouer tout ce qu’il a lancé, et cela a rendu le travail des habitants plus facile, très confortable, gardant le rythme et le contrôle. Mirotic n’a pas pu trouver la jante, ni Davies, l’homme des trois premiers matchs.

Le jeu était définitivement tordu, avec un Pangos impérial (12 points en quart) – contre un Barça englouti, et incapable de réagir, avec 20 points de moins avec un quart d’avance (58-38).

Le Barça a rattrapé la défaite méritée (74-61), pensant déjà au match décisif au Palau qui décidera qui participera au Final Four. Tout à une lettre.