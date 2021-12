Un manager «fantastique» de 25 millions de livres sterling devrait rejeter le travail de Leeds si Bielsa part

Photo de Rico Brouwer/Soccrate/.

Ruben Amorim a été pressenti pour remplacer Marcelo Bielsa à Leeds United, mais l’ancien as du Sporting Lisbonne, Carlos Fernandes, pense que ce n’est pas le bon moment pour passer en Premier League, s’adressant à Radio Renascenca.

Ce n’est pas la première fois qu’un trentenaire au visage frais mène son équipe à la gloire de la Primeira Liga.

Une décennie après qu’Andre Villas-Boas a explosé sur la scène avec une ligue, une coupe et un triplé européen au FC Porto, Amorim a entraîné le Sporting vers son premier titre national depuis l’époque où un adolescent Cristiano Ronaldo se pavanait à l’Estadio Jose Alvalade.

En fait, Amorim a fait un travail si remarquable que, selon UOL, il a été identifié comme remplaçant de l’irremplaçable à Leeds United.

Mais est-ce trop tôt pour l’ancien international portugais ? Risque-t-il de devenir AVB 2.0 ? le Josh Klinghoffer à John Frusciante de Leeds ?

Ruben Amorim pourrait-il être le prochain manager de Leeds United ?

« Si vous me demandez si c’est le moment pour Ruben Amorim de partir, je vous répondrai que, à mon avis, non », dit Fernandes.

« Je pense qu’il trouvera un jour un bon projet à l’étranger et qu’il aura le plus grand succès. Mais pour l’instant, je pense qu’il vaudrait mieux continuer à grandir au Sporting.

À seulement 36 ans, Amorim a trois décennies de moins que Bielsa. Il n’a également que deux ans d’expérience managériale de haut niveau à son actif.

« (Amorim) est jeune et, en termes de gestion de carrière, il serait logique pour lui de consolider le projet Sporting et puis, oui, d’embrasser d’autres choses à l’étranger », ajoute Fernandes.

Photo de Gualter Fatia/.

« Le travail de Ruben Amorim au Sporting a été surprenant et fantastique. Il me semble qu’on va de plus en plus entendre parler de l’intérêt de tel ou tel club à Ruben.

Amorim ne sera pas bon marché. Le Sporting a inséré une clause libératoire de 25 millions de livres sterling dans son contrat.

Si quelqu’un le déclenchait, il remplacerait Julian Nagelsmann en tant que manager le plus cher de l’histoire du football.

Le contrat de Bielsa expirant l’été prochain, Leeds a également été lié à Abel Ferreira de Palmeira et à l’ancien patron de Grenade Diego Martinez.

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

