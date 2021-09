Un mandat de perquisition fait état d’une “tension” croissante entre Petito, blanchisserie .

in

Des documents de mandat de perquisition impliquant un disque dur trouvé dans la camionnette de Gabby Petito et Brian Laundrie ont noté qu’il y avait eu « de plus en plus de tensions » entre le couple avant sa disparition.

Un affidavit de flics demandant un mandat pour le périphérique de stockage informatique jette un nouvel éclairage sur ce qui a conduit la famille de Petito à craindre pour sa sécurité.

L’affidavit note que Laundrie a refusé de parler aux enquêteurs de la police après que la famille de Petito a signalé sa disparition le 11 septembre. Les flics de North Port, en Floride, ont déclaré qu’ils pensaient que le disque dur pourrait appartenir à Petito, 22 ans, et pourrait les aider à savoir où elle était.

Un juge a approuvé le mandat de perquisition la semaine dernière, quelques jours avant que les restes probables de Petito ne soient retrouvés dans le Wyoming.

Le détective Daniel Alix a écrit dans l’affidavit de cause probable demandant le mandat que la mère de Petito, Nichole Schmidt, avait été en contact régulier avec sa fille après que Gabby et Laundrie aient quitté New York lors de leur voyage en voiture à travers le pays.

Mais « au cours de ces conversations, il semblait y avoir de plus en plus de tension entre [Gabby] et Laundrie », indique l’affidavit.

La santé mentale de Petito a suscité des inquiétudes après un incident domestique entre le couple le 12 août impliquant la police de Moab, dans l’Utah, selon le document. Petito a déclaré aux flics qu’elle avait ressenti une “anxiété accrue” pendant leur voyage, selon l’affidavit.

Brian Laundrie et Gabby Petito à l’extérieur de la camionnette dans laquelle ils parcouraient le pays. Instagram

Ensuite, le prétendu texte final suspect de Petito à sa mère est arrivé le 27 août, selon l’affidavit. Cette date d’août était environ deux jours après que sa famille lui ait parlé pour la dernière fois.

“Pouvez-vous aider Stan, je continue de recevoir ses messages vocaux et ses appels manqués”, a lu le prétendu texte de Gabby à sa mère.

La référence était au grand-père de Gabby – mais sa mère a dit que sa fille ne l’avait jamais appelé “Stan”.

“La mère craignait que quelque chose n’allait pas avec sa fille”, a déclaré l’affidavit.

“[Gabby’s] le téléphone portable n’était plus opérationnel et elle a cessé de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux à propos de leur voyage », a ajouté l’affidavit. “Par sa famille, ce n’était pas un comportement normal pour le sujet, et ils sont devenus plus inquiets pour elle.”

Le FBI fait une descente au domicile de Brian Laundrie le 20 septembre 2021.Dennis A. Clark

La déclaration de cause probable a noté qu’un lecteur de plaque d’immatriculation a montré que la camionnette est arrivée au domicile des parents de Laundrie en Floride le 1er septembre. Laundrie est arrivée à la maison sans Petito. Le 11 septembre, lorsque la famille de Petito a signalé sa disparition, la police s’est rendue au domicile de Laundrie et la famille du petit ami lui a dit que Petito n’était pas là et qu’elle ne savait pas où elle se trouvait.

“Ils ont refusé de permettre à Brian de parler aux forces de l’ordre et ont demandé aux agents sur les lieux de parler à leur avocat”, a déclaré l’affidavit.

Pendant ce temps, Laundrie, 23 ans, n’a pas été vu depuis la semaine dernière, alors qu’il serait allé faire une randonnée dans la réserve Carlton de 25 000 acres.

Lundi, des agents du FBI et la police locale ont perquisitionné le domicile des blanchisseries avec un mandat de perquisition.