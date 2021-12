Un mandat de perquisition pour le téléphone d’Alec Baldwin émis lors d’une fusillade à Rust

On pense qu’il pourrait y avoir des « preuves » sur le téléphone de l’acteur (Photo : Angela Weiss/. via .)

Un mandat de perquisition pour le téléphone d’Alec Baldwin a été émis par les autorités américaines dans le cadre de l’enquête en cours sur la fusillade de Rust.

En octobre, la directrice de la photographie Halyna Hutchins, âgée de 42 ans, a été tournée sur le tournage du film Rust après qu’un pistolet prop contenant une balle réelle se soit déclenché, Baldwin tenant le pistolet à l’époque.

Baldwin a récemment déclaré qu’il ne se sentait pas « coupable » de l’incident – ​​qui avait également blessé le réalisateur Joel Souza – parce qu’il ne croyait pas en être responsable.

Le tribunal d’instance de Santa Fe a émis un mandat, demandé par le département du shérif, pour que le téléphone de l’acteur soit saisi et fouillé, car on pense qu’il pourrait y avoir des preuves sur l’appareil qui sont pertinentes pour l’affaire.

Des documents judiciaires publiés jeudi indiquaient: « Le déposant demande un mandat pour la saisie et la perquisition du téléphone portable d’Alec Baldwin afin de rechercher toute preuve relative à l’enquête sur la mort d’Halyna Hutchins.

‘Le déposant pense qu’il peut y avoir des preuves par téléphone, du fait que des individus utilisent des téléphones portables pendant et/ou après la commission d’un ou plusieurs délits.

L’acteur a insisté sur le fait qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette (Photo: .)

«De telles informations, si elles existent, peuvent être importantes et pertinentes pour cette enquête.

« L’affiant a également été informé que plusieurs e-mails et SMS avaient été envoyés et reçus concernant la production du film Rust au cours d’entretiens. »

La star de 30 Rock a déclaré qu’il ne savait pas que l’arme contenait une balle réelle, déclarant que les enquêteurs doivent découvrir qui l’a mise dans l’arme prop.

Lors d’une récente interview sur ABC, l’homme de 63 ans a déclaré à l’animateur de télévision George Stephanopoulos qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait coupable, Baldwin a répondu : « Non, non. J’ai l’impression qu’il y a… Quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé et je ne peux pas dire qui c’est, mais je sais que ce n’est pas moi.

Il a fondu en larmes en se souvenant d’avoir rencontré le mari d’Halyna, disant qu’il était » aussi gentil que possible « .

‘Je ne savais pas quoi dire. Il m’a serré dans ses bras et il a dit: « Je suppose que vous et moi allons traverser cela ensemble » Et j’ai pensé, eh bien, pas autant que vous », a-t-il déclaré. « Son petit garçon est là, qui a neuf ans.

« Sur les six enfants que Hilaria et moi avons, mon aîné a huit ans. J’ai un bébé de neuf mois. Et je me dis que ce petit garçon n’a plus de mère.

