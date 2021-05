Un manifestant de Manchester United dit à ses autres fans “ ne dégrade pas le club ” et encourage les supporters à frapper les propriétaires dans la poche s’ils veulent que Glazers sorte

Des manifestants de Manchester United se sont fait dire “ ne pas endommager le club, les statues ou les installations ” par un autre fan qui a insisté sur le fait qu’ils devaient frapper les propriétaires dans la poche s’ils voulaient qu’ils sortent.

Les partisans des Red Devils ont fait irruption à Old Trafford alors qu’ils continuaient d’exprimer leurs frustrations envers la famille Glazer.

.

Les fans de Man United ont commencé leurs manifestations à l’extérieur d’Old Trafford mais se sont finalement retrouvés dans l’arène

Ils ont pris d’assaut le terrain, allumé des fusées éclairantes, joué au football, tandis que certains se sont déplacés vers d’autres zones du stade.

On pensait qu’elle était en grande partie pacifique, mais des fusées éclairantes et des objets auraient été lancés alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur, alors que des affrontements avec la police ont eu lieu plus tard.

Leurs actions, ainsi que celles qui protestaient dans les hôtels des joueurs de Manchester United et de Liverpool, ont finalement reporté le match entre les deux équipes.

Pendant ce temps, il a depuis été révélé que deux policiers ont été blessés, un policier ayant été attaqué avec une bouteille et ayant subi une blessure importante au visage, nécessitant un traitement d’urgence à l’hôpital.

.

Les fans de Man United en ont assez des Glazers

L’un de leurs propres supporters, qui était au stade mais n’y est pas entré, a demandé à ses collègues de modifier la façon dont ils se faisaient entendre.

Le fan de longue date, Darren, a parlé au Sunday Exclusive et a déclaré: «Cette semaine, j’ai annulé mon abonnement, que j’ai depuis 1981. Cela m’a brisé le cœur en le faisant, mais je ne peux plus donner à ces propriétaires plus de mon argent.

«Je regarde le stade maintenant, les gars. Il y a des années, c’était le meilleur stade de Grande-Bretagne, sinon d’Europe. C’est vieux maintenant, décrépit. Il s’effrite. C’est comme le terrain d’entraînement, Carrington. Ce n’est probablement pas l’un des six ou sept meilleurs actuellement au pays.

«Ils n’ont pas dépensé d’argent pour le club. C’est bien d’acheter le joueur étrange ici pour plaire aux fans mais je regarde maintenant le sol et tout le cadre, tout est moisi. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous sommes le plus grand club du monde.

«Ces propriétaires doivent partir. Si ces manifestations le font [I don’t know] mais arrêtez d’acheter, arrêtez de nourrir leurs poches, et ils pourraient écouter les fans.

«Je pense que les fans en ont juste assez. Cette Super League européenne, et ce n’est pas seulement Manchester United, je parle des autres clubs qui ont essayé de faire le sale derrière le dos du club, arrachant le cœur et l’âme du club.

«J’ai de bons amis qui soutiennent Liverpool et Arsenal et ils ressentent la même chose. Ils sont prêts à jeter leurs abonnements. Cela fait partie de leur vie. Ils vont travailler toute la semaine pour gagner cet argent et regarder leur équipe le week-end. De plus en plus sont maintenant prêts à jeter l’éponge.

.

Les fans ont fait leur entrée sur le terrain en faisant connaître leurs sentiments

«Je peux le faire un jour si ces propriétaires ne partent pas. Cela m’a brisé le cœur de dire au club cette semaine que je ne renouvelais pas mon abonnement. L’endroit où je suis assis depuis 1982. Je serai toujours capable de me lancer dans les jeux, mais ma famille ne le fera pas. Et ils ne sont pas vraiment dérangés. Je voulais qu’ils protestent contre moi en disant «écoute, nous voulons toujours y aller», mais ils ont dit «d’accord, papa, fais ce que tu as à faire». »

Parlant de ce qui s’est passé à Old Trafford, le partisan de United a insisté sur le fait que la propriété du club ne devrait pas être sur la ligne de tir.

Et il a réitéré que la famille Glazer ne prêtera attention que lorsque l’argent cessera de couler dans le club.

Il a ajouté: «J’ai vu et j’ai entendu dire qu’ils sont entrés dans le sol et qu’ils jouent avec des ballons de football. J’ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux, quelqu’un lançant un [inaudible].

.

Finalement, ces protestations ont conduit au report du match de Manchester United avec Liverpool

«Ce verre aurait pu se briser. Aaron Wan-Bissaka aurait pu faire un tacle glissé, et ils ont manqué un morceau de verre, et il pourrait perdre sa carrière.

«Soyons forts et fiers, mais soyons sensés.

«C’est comme la semaine dernière quand [someone] grimpait la statue de la trinité et apposait des autocollants sur Georgie Best, qui a créé ce club, et Denis Law.

«Emportez vos déchets chez vous, tout ce que vous avez apporté.

«Mais pour grimper sur cette statue pour te faire prendre en photo, non. Viens au sol. Soyez fort et fier. Faites sortir ces propriétaires. Nous ferons de notre mieux. Mais ne détériorez pas le club, les statues ou les installations.

fureur

Un policier à l’hôpital avec une “ plaie coupée au visage ” après une manifestation à Old Trafford

récit

“ N’oublions pas ce que c’est ” – Jamie Carragher à propos des manifestations des fans de Man United

la victoire

L’Inter Milan a couronné les champions de Serie A à la fin du règne de neuf ans de la Juventus

colère

La diatribe passionnée de Gary Neville contre les Glazers alors que les fans de Man United prennent d’assaut Old Trafford

choc

Les fans de Man United qui ont pris d’assaut Old Trafford avant le choc de Liverpool sont qualifiés d’idiots

EN DÉPLACEMENT?

Kane, pas Haaland, pourrait obtenir un transfert de ville avec un accord “ joueur plus cash ”

«La seule façon de les faire sortir est de ne pas y aller, de ne pas acheter la marchandise, de ne pas s’abonner aux chaînes du club et de ne pas mettre d’argent dans leurs poches et cela les frappera durement.

«Ces manifestations en ce moment, je peux imaginer que Joel Glazer est assis dans sa grande maison en Amérique en train de rire. Cela ne fera aucune différence. Frappez-les dans la poche.

«Ce sera peut-être difficile pour les Reds comme moi qui partent depuis la fin des années 1970, mais ils iront si nous les frappons dans la poche. Et je prie pour que ce jour arrive très bientôt.