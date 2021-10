Un manifestant d’Extinction Rebellion devient totalement NU lors d’une manifestation à Downing Street | Royaume-Uni | Nouvelles

Laura Amherst, 31 ans, s’est réduite à rien d’autre que des chaussettes à rayures arc-en-ciel et des baskets pour protester devant le No10. Dans sa protestation, elle a exigé la « vérité nue » après avoir tout dévoilé lors d’une marche à Downing Street.

La mère d’un enfant portait des pancartes et des pancartes pour couvrir une partie de son corps lors d’une manifestation devant le domicile de Boris Johnson.

Mme Amherst espérait que M. Johnson et le gouvernement se fixeraient pour objectif d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2025.

L’écologiste a également publié en ligne des images d’elle criant aux agents de sécurité qu’elle n’enfreint aucune loi en « essayant de sauver la planète ».

Elle a déclaré: « Ils essayaient de me menacer en me disant que j’enfreins la loi et que je fais du mal aux enfants.

« Ça me met tellement en colère. »

Tout en faisant la promotion de sa dernière manifestation, Mme Emherst n’a pu publier aucune des photos sur les réseaux sociaux par crainte qu’elles ne soient supprimées pour avoir enfreint les directives.

Elle a déclaré: « Des mesures drastiques ont été mises en place en temps de guerre et dans Covid – mais pas pour arrêter l’extinction?

« Les messages ne coulent pas en ce sens qu’il s’agit d’une URGENCE.

Plus tôt ce mois-ci, elle a déclaré qu’elle faisait une grève de la faim pour obtenir une réponse du Premier ministre.

Elle a déclaré qu’elle ne mangerait rien tant que le gouvernement ne fixerait pas d’objectifs plus ambitieux pour réduire les émissions de carbone.

Alors qu’elle pense qu’elle attire l’attention sur le changement climatique, d’autres ont dénoncé la mère d’un enfant et ont déclaré qu’elle « recherchait l’attention ».

Le gouvernement s’est engagé à être décarboné d’ici 2050 alors que la menace du changement climatique continue de croître dans le monde.

En décembre, Boris Johnson a annoncé un nouvel objectif ambitieux visant à réduire les émissions du Royaume-Uni d’au moins 68 % d’ici 2030.

Il a déclaré à l’époque : « Nous avons prouvé que nous pouvons réduire nos émissions et créer des centaines de milliers d’emplois dans le processus – unissant les entreprises, les universitaires, les ONG et les communautés locales dans un objectif commun d’aller plus loin et plus vite pour lutter contre le changement climatique.

« Aujourd’hui, nous prenons les devants avec un nouvel objectif ambitieux de réduction de nos émissions d’ici 2030, plus rapidement que n’importe quelle grande économie, avec notre plan en dix points nous aidant sur la voie de l’atteindre.

« Mais il s’agit d’un effort mondial, c’est pourquoi le Royaume-Uni exhorte les dirigeants mondiaux dans le cadre du sommet Climate Ambition de la semaine prochaine à présenter leurs propres plans ambitieux pour réduire les émissions et fixer des objectifs nets zéro. »

Le secrétaire aux Affaires et à l’Énergie et président de la COP26, Alok Sharma, a ajouté : « La lutte contre le changement climatique est l’un des efforts communs les plus urgents de notre vie, exigeant une action audacieuse de chaque nation pour empêcher un réchauffement climatique catastrophique.

« En tant que pays, nous avons démontré que nous pouvons à la fois réduire rapidement les émissions de carbone, tout en créant de nouveaux emplois, de nouvelles technologies et des industries d’avenir qui généreront une croissance économique pour les décennies à venir.

« Le nouvel objectif d’émissions du Royaume-Uni est parmi les plus élevés au monde et reflète l’urgence et l’ampleur du défi auquel notre planète est confrontée.

« J’espère que d’autres pays se joindront à nous et élèveront la barre lors du Sommet Ambition Climat des Nations Unies de la semaine prochaine, et avant la conférence sur le climat COP26 à Glasgow l’année prochaine. »