Un manifestant emprisonné d’Isulate Britain en grève de la faim « a fait le tour du monde en 4 × 4 »

Emma Smart a été emprisonnée hier pour son rôle dans les manifestations d’Isulate Britain (Photo: PA / London News Pictures)

Une militante écologiste qui a été emprisonnée pour son rôle dans le blocage des routes avec Insulate Britain a passé plus de deux ans à conduire à travers le monde, a-t-il émergé.

Emma Smart, 44 ans, a annoncé hier qu’elle avait l’intention de faire une grève de la faim parce que le gouvernement «nous trahit» après avoir été condamné à quatre mois de prison.

Mais les articles de blog qu’elle a écrits avant la pandémie ont montré qu’elle avait parcouru plus de 81 000 miles à travers 52 pays dans un véhicule diesel.

En 2019, elle avait l’intention de commencer la prochaine étape de ses voyages en expédiant le 4×4 en Amérique du Sud, mais a écrit qu’elle mettait en attente son projet de rejoindre Extinction Rebellion.

Elle a depuis été arrêtée à plusieurs reprises pour avoir bloqué des routes avec Insulate Britain et a été emprisonnée pour avoir défié une injonction lui interdisant de bloquer la M25.

Annonçant son intention de faire la grève de la faim hier, elle a déclaré: « Notre gouvernement nous trahit, trahit nos personnes vulnérables et trahit l’avenir de nos enfants.

«Je crois que mes intentions sont moralement justes, même si mes actions sont jugées légalement mauvaises.

«Ce tribunal peut me considérer comme étant du mauvais côté de la loi, mais dans mon cœur, je sais que je suis du bon côté de l’histoire. Je ne serai pas un spectateur.

Emma et Andy ont passé quatre ans à parcourir le monde (Photo: PA)

Mme Smart, une scientifique, a déclaré au tribunal qu’elle ne pouvait pas se permettre de payer les frais de l’accusation parce qu’elle s’était portée volontaire et qu’ils réclamaient « plus pour les frais de port que ce que j’ai gagné au cours des trois dernières années ».

Elle et son mari Andy Smith, 45 ans, se sont décrits sur le blog comme de » vaillants aventuriers dont le rêve est de faire le tour de la planète « .

Leurs voyages entre 2012 et 2016 ont couvert l’Espagne, l’Italie, la Mongolie, la Russie, le Maroc, l’Ouzbékistan, l’Iran, l’Inde, le Cambodge, la Thaïlande et la Malaisie.

Peut-être consciente que certains pourraient voir de l’hypocrisie dans ses actions, Mme Smart a déclaré qu’elle et son partenaire avaient calculé que leurs voyages étaient meilleurs pour la planète que de vivre au Royaume-Uni, a rapporté The Telegraph.

Le couple a déclaré avoir calculé que leur vie à l’étranger était meilleure pour la planète qu’au Royaume-Uni (Photo: PA)

Elle a déclaré que la « frustration » du changement climatique était « une énorme motivation pour sortir et voir les endroits sauvages du monde… alors qu’ils étaient encore là ».

Hier, devant le tribunal, M. Smith a admis qu’il était « terrifié » d’entendre que sa femme entamait une grève de la faim, mais a soutenu son choix.

Il a déclaré: «Elle est incroyablement résolue dans ses actions. Je la soutiens dans toutes les décisions qu’elle prend. Moralement, ils ont raison dans ce cas et elle tient vraiment à ses convictions.

«C’est une personne incroyablement passionnée qui a passé toute sa vie d’adulte à essayer de sauver la faune et de protéger l’environnement. C’est profondément ancré dans qui elle est.

« Cette liberté de sortir dans la rue et de manifester lui a été retirée, alors le fait qu’elle fasse une grève de la faim en prison est un autre moyen de poursuivre ce processus. »

