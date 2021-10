Un manifeste américain : ne laissez pas tout ce que défend cette république être détruit

par Daisy Luther, The Organic Prepper :

Il ne faut pas beaucoup d’esprit critique pour voir que l’imposture déprimante que sont devenues les États-Unis d’Amérique est en train de s’effondrer. Malgré les déchirures évidentes dans le tissu de notre nation, la majeure partie de l’administration actuelle pagaie joyeusement, rejetant les préoccupations des petites gens comme vous et moi.

J’ai essayé d’être neutre. Je ne peux plus, en toute conscience, le faire.

Les affaires américaines sont si manifestement mal gérées que ce n’est pas vraiment une théorie du complot de suggérer que cela doit être délibéré. Ce n’est certainement pas un effort d’imagination de se demander si nous sommes délibérément détruits de l’intérieur au profit de nos ennemis.

Je ne sais pas pour vous, mais je suis furieux contre la destruction de mon pays. Nous sommes passés d’être un phare de vérité et de liberté à un embarras dirigé par une équipe d’aspirants au Manifeste Communiste qui sont vraiment en train de mettre à moitié toute cette affaire de « leader du monde libre ».

En tant que tel, j’ai pensé qu’il était temps pour mon propre manifeste. Nous ne devons pas laisser cette administration détruire tout ce que les Américains représentent parce qu’il y a une nouvelle insulte à notre mode de vie chaque jour.

L’éclairage au gaz de l’Amérique

Que croyez-vous vraiment : les politiciens profitant de notre misère ou de vos propres expériences ? Qu’est-ce que vous voyez ou ce qu’on vous dit ?

Ne t’inquiète pas. Tout va bien. Vous imaginez toutes les catastrophes causées par l’homme qui vous entourent. C’est juste une théorie du complot.

Et ainsi, le gaslighting du peuple américain continue. Si vous ne le connaissez pas, l’éclairage au gaz est un terme psychologique :

Éclairage au gaz est une expression familière qui se définit comme amener quelqu’un à remettre en question sa propre réalité. Le terme est également utilisé de manière informelle pour décrire quelqu’un (un « allumeur de gaz ») qui met constamment en avant un faux récit qui amène une autre personne (ou un groupe de personnes) à douter de ses propres perceptions au point de devenir désorienté et angoissé. Cette dynamique n’est généralement possible que lorsque le public est vulnérable, comme dans des relations de pouvoir inégales ou lorsque le public a peur des pertes associées à la remise en cause du faux récit. (la source)

Le haut est le bas. Le vrai est faux. Toutes celles qui accouchent et allaitent ne sont pas des femmes. Les Blancs doivent payer pénitence pour les méfaits de leurs ancêtres, il y a plusieurs générations. Les parents inquiets sont considérés comme des menaces terroristes par la National School Board Association, tandis que le président des États-Unis n’a aucun plan pour arrêter le terrorisme islamique. Les Blancs émeute/manifestent à Portland et Seattle et détruisent des villes au nom des Noirs, c’est OK et si vous appelez ça une émeute, vous êtes raciste. Les Blancs à Washington DC, les émeutes/manifestations au Capitole sont une infraction digne d’un comité du Congrès, des enquêtes insidieuses pour identifier les auteurs potentiels et des peines de prison.

Notre histoire et notre culture sont nettoyées. Battre notre propre drapeau est considéré comme « un symbole de haine ». Une transfuge de Corée du Nord qui rêvait de venir ici pour une éducation à l’Ivy League dit que le système ici rappelle son pays natal, l’une des sociétés les plus dystopiques de la planète, sinon LA.

Nous sommes les victimes d’une expérience médicale et psychologique à grande échelle. Certains d’entre nous sont prêts et d’autres non. Si vous n’êtes pas disposé, alors vous êtes diabolisé, discriminé et souhaité mort.

Une nation née de la dissidence interdit désormais la dissidence.

S’il y a jamais eu une nation née de la dissidence, ce sont les États-Unis d’Amérique. Nous avons déclaré notre indépendance des Britanniques et mené une révolution entière pour des droits comme la liberté d’expression, la séparation de l’Église et de l’État, la liberté de culte ou non comme bon nous semble, de posséder nos propres armes et la liberté de se réunir et de réparer nos griefs.

Mais ce n’est pas l’Amérique d’aujourd’hui.

Aujourd’hui, la dissidence est réduite au silence. Il suffit de demander au Dr Mercola, qui a été ciblé par le gouvernement pour ses recherches sur les remèdes naturels et le covid et ne peut désormais laisser ses articles en ligne que pendant 48 heures. 25 ans de travail et de recherche, et nous n’y avons plus accès car ce médecin regarde la pandémie différemment du Dr Fauci, devenu fou de pouvoir et qui est, à mon avis, la principale cause de notre catastrophe économique. S’il ne peut pas être réduit au silence, il est remboursé ou supprimé, et nous ne sommes qu’à quelques étapes de la criminalisation de la dissidence – comme c’est le cas en Australie. Internet et les réseaux sociaux se purgent chaque jour un peu plus d’opinions qui vont à l’encontre de celle de l’administration.

Essayer de le combattre est presque impossible si vous êtes une personne moyenne. Vous dépenserez des milliers de dollars uniquement pour voir comment la dissidence est écrasée par un système trop gros et trop sale, quelle que soit la justesse de votre revendication. Il existe de nombreuses manières différentes – des manières horribles – de vous mettre la pression. Et si la pression sur vous ne fonctionne pas, ils écraseront les gens que vous aimez. Ils ont des moyens de mettre fin à votre combat, quelle que soit la justesse de votre cause. Le système judiciaire n’est pas beau, aveugle, Dame Justice. Le système juridique est biaisé en faveur de ceux qui ont le plus d’argent et de pouvoir. Et la bataille ne se déroule pas seulement dans la salle d’audience.

Nous ne pouvons pas « intimider » le président Biden.

Malgré son gâchis catastrophique du retrait des troupes d’Afghanistan, il n’a souffert que quelques jours des mains des médias. Il ne donne que des déclarations pré-écrites et répond rarement aux questions. Il quitte régulièrement la Maison Blanche, quelles que soient les crises auxquelles nous sommes confrontés. Et tu n’es pas censée te moquer de lui.

C’est un changement assez important par rapport à la moquerie à laquelle le président Trump a été confronté chaque jour de son administration. Je ne suis pas un fan de Trump, comme je l’ai déjà noté, mais il a subi un manque de respect incessant tout au long de son mandat. Pendant ce temps, le président Biden, une erreur en attendant qu’un endroit se produise, est interdit. Il est rarement représenté par des comédiens sur Saturday Night Live et lorsqu’une foule scandait « F * ck Joe Biden » lors d’une course Nascar, le commentateur a rapidement déclaré que la foule disait « Allons-y, Brandon ».

Bien sûr, les gens qui ne sont pas fans de Biden l’ont immédiatement saisi, et maintenant vous pouvez acheter Let’s go, des t-shirts Brandon, des tasses à café et d’autres accessoires. Une chanson à succès a été écrite à ce sujet. C’est un code glorieux, un moment d’humour dans le chaos.

Mais pas si vite. Tik Tok a menacé de censurer tout ce qui mentionnait « Allons-y, Brandon » et YouTube a interdit la chanson à ce sujet pour désinformation médicale. Les ballons Trump dans les couches sont la liberté d’expression, même à Londres où il est maintenant dans un musée, mais allons-y, Brandon est « de l’intimidation et du harcèlement ».

Ensuite, il y a l’administration honteuse.

L’administration Biden est une honte pour notre pays.

Parlons d’abord du vice-président Harris. Elle a été chargée de la crise à la frontière sud et il lui a fallu des mois pour visiter, depuis ce temps elle l’a effectivement ignoré, concentrant son attention ailleurs. En fait, elle ne s’est pas vraiment impliquée jusqu’à ce qu’une photographie trompeuse fasse apparaître qu’un agent de la patrouille frontalière chassait un migrant haïtien avec un fouet. (Il ne l’était pas, cela a été prouvé plus tard.) Puis elle a jeté la patrouille frontalière sous le bus, mais n’a toujours pas abordé le problème du flux constant de migrants. La vice-présidente Harris semble être dépassée et on ne peut qu’imaginer ce qui se passerait si elle prenait les rênes du président Biden.

Ensuite, nous avons le maire secrétaire Pete. Pete Buttigieg est le secrétaire aux Transports, et on pourrait soutenir que le clusterf*ck absolu de notre chaîne d’approvisionnement est de sa compétence, car des navires pleins de marchandises s’attardent juste au large des côtes de la Californie et ne peuvent pas être déchargés en raison d’une crise du camionnage. Transport, transport, transport.

