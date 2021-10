Un mannequin Instagram arrêté après avoir poignardé son petit ami lors d’une bagarre dans un appartement à New York

Un mannequin d’Instagram a été arrêté lundi après avoir poignardé son petit ami lors d’une bagarre dans un appartement de New York, rapporte l’Independent.

Genie Exum, 22 ans, aurait pris un couteau de cuisine et l’aurait planté dans le dos et le bras de son petit-ami. Il a été transporté à l’hôpital et soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Exum devrait être traduit en justice mardi pour voies de fait devant le tribunal pénal de Manhattan.

Le mois dernier, le mannequin Instagram, qui compte plus de 35 000 abonnés, est devenu populaire sur les réseaux sociaux après avoir publié une photo exposant ses seins devant une voiture de police à New York.

Source : RT