Un mannequin Instagram arrêté pour des accusations d’armes à feu

Jayda Cheaves, une mannequin Instagram qui partage un enfant avec le rappeur Lil Baby, aurait été arrêtée le lundi 27 septembre alors qu’elle tentait de retourner aux États-Unis depuis la Jamaïque. Elle aurait été en possession d’armes à feu qu’elle avait un permis de port aux États-Unis, mais pas en Jamaïque. Cheaves a confirmé qu’elle avait été approchée par la police avec une vidéo TikTok qu’elle avait également partagée sur Instagram. Elle n’est plus en détention, car elle a ensuite assisté aux BET Hip Hop Awards le 5 octobre.

Cheaves, qui utilise également le nom de Jayda Wayda sur les réseaux sociaux, serait en Jamaïque pour célébrer son 24e anniversaire. Elle a tenté de quitter le pays le 27 septembre, mais elle et d’autres membres de son équipe ont été arrêtés par des membres de la Jamaica Constabulary Force (JCF), rapporte Urban Islandz. Ils étaient en possession de deux armes à feu, qu’ils ont réussi à faire entrer en Jamaïque parce qu’elle s’est rendue dans le pays en jet privé. Les deux armes auraient été des pistolets de 9 mm.

La police a déclaré à Urban Islandz que les armes étaient autorisées aux États-Unis, mais pas en Jamaïque. « Nous avons vérifié que les deux armes étaient sous licence et enregistrées aux États-Unis, mais pas en Jamaïque, où le problème se pose », a déclaré la police au média. Des sources policières ont déclaré que Chaeves et ses amis avaient été interrogés par la police avec leurs avocats.

Cheaves a dû être autorisé à quitter la Jamaïque peu de temps après. Le 30 septembre, elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux faisant référence à la situation. « Agis normalement », a-t-elle écrit dans la légende avec un emoji riant. « Moi quand ils ont dit qu’ils étaient sur le point de m’enfermer », a-t-elle écrit dans la vidéo, qui était définie sur un enregistrement de quelqu’un demandant à une autre personne de répondre à une question. Chaeves est également allé aux BET Hip Hop Awards 2021 à Atlanta le 5 octobre.

Cheaves a également fait la une des journaux le mois dernier pour avoir lancé sa propre ligne de produits dérivés, appelée Waydamin. La marque n’a cependant pas pris un bon départ, car un fan a posté une vidéo montrant que les vêtements Waydamin ne lui allaient pas et qu’elle ne pouvait pas les retourner, rapporte Hot New Hip Hop. Il y avait suffisamment de plaintes que Chaeves a dû répondre sur son histoire Instagram, accusant les gens d’essayer de démolir une entreprise en se concentrant sur le négatif.

« La route que vous emprunterez pour démolir une entreprise me dépasse », a-t-elle écrit. « Mais c’est cool. Le bien l’emporte certainement sur le mal. Et la plupart de mes clients sont 100% satisfaits et parlent très bien de la qualité que nous offrons. Tout n’est pas pour tout le monde et je vends exactement ce que je fais depuis le premier jour fois que j’ai mentionné ma nouvelle ligne. »