Un marchand de fleurs d’Islington poignardé à mort “en essayant d’arrêter l’agression” ⋆ .

Tony Eastlake (photo) aurait été poignardé alors qu’il intervenait dans une agression à Islington samedi après-midi (Photo: Twitter/UKNewsInPictures)

Une enquête pour meurtre a été ouverte après qu’un “vendeur de fleurs” a été poignardé à mort en plein jour dans le nord de Londres.

Nommé localement sous le nom de Tony Eastlake, les habitants d’Islington ont affirmé qu’il était intervenu dans une agression lorsqu’il a été mortellement attaqué.

La victime, âgée d’une cinquantaine d’années, a été retrouvée sur Essex Road vers 17h30 avec un seul coup de couteau.

La police a lancé une chasse à l’homme pour le couteau, mais a déclaré qu’aucune arrestation n’avait été effectuée dimanche matin.

Un ami de la famille a écrit en ligne : ” Tony va vraiment nous manquer, au service de notre communauté depuis plus de 30 ans, faisant sourire tous ceux à qui vous avez parlé. Vous n’étiez pas seulement un homme d’affaires local, mais un ami pour beaucoup.

Un autre a déclaré: “Déchirant … tellement choqué, RIP Tony, ce sera tellement triste de regarder son étal maintenant.”

Un ami a ajouté: “C’était un homme adorable et il va vraiment manquer à notre communauté.”

Tony Eastlake vendait des fleurs depuis les années 1980 avant d’être poignardé alors qu’il intervenait dans une agression (Photo: UkNewsinPictures)



La police a filmé la scène d’un coup de couteau mortel à Islington tout en recueillant les déclarations de témoins (Photo: Twitter/@999London)



Une ambulance aérienne est arrivée pour transporter la victime à l’hôpital, mais il a été déclaré mort sur les lieux samedi à 17h38 (Photo: Twitter/@999London)

Les ambulanciers ont été appelés sur les lieux mais n’ont pas pu réanimer la victime, le déclarant mort à 17h38.

Une ambulance aérienne avait été photographiée arrivant à proximité.

La police métropolitaine a déclaré que la famille de la victime avait été informée.

Ils ont ajouté: “La police a été appelée à 17h27 le samedi 29 mai pour signaler un homme blessé sur Essex Road, N1.

«Les agents se sont rendus sur place et ont trouvé un homme souffrant d’un coup de couteau et ont immédiatement prodigué les premiers soins.

«Malgré leurs efforts et ceux du service d’ambulance de Londres, l’homme, qui aurait la cinquantaine, a été déclaré mort sur les lieux à 17h58.

“A ce stade précoce, il n’y a eu aucune arrestation.”

Une autopsie aura lieu en temps voulu, ajoute le communiqué, et une identification formelle attend.

La police demande à toute personne ayant des informations d’appeler le 101.

