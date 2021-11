Un marché de 0 000 milliards de dollars montre un intérêt croissant pour l’or numérique (Bitcoin) et le Web 3.0 (Ethereum)

« Chaque institution à laquelle vous pouvez penser dans tous les secteurs », travaille sur la cryptographie et « beaucoup plus loin » que ce à quoi on pourrait s’attendre », déclare le responsable mondial de la gestion d’actifs de Galaxy Digital.

Bitcoin est de retour autour de 65 500 $ après être tombé à environ 62 300 $ avant le week-end. La faiblesse de la seconde moitié de la semaine dernière est survenue après que BTC a atteint un nouveau record historique à un peu plus de 69 000 $.

En tandem avec Bitcoin, les altcoins voient également un peu vert maintenant, en conséquence, la capitalisation boursière totale de la crypto est revenue au-dessus de 3 000 milliards de dollars, après la chute sous cette marque mercredi.

Les plus grands gagnants de la semaine dernière ont été Loopring (100 %), Livepeer (89 %), Crypto.com (39 %) et Litecoin (35 %), tandis que SPELL Token et Crypto.com sont en tête au cours des dernières 24 heures. avec 20% de gains.

Pendant ce temps, l’éther est également revenu au-dessus de 4 700 $, avec une tendance à la hausse constante depuis septembre, lorsqu’il s’échangeait entre 3 200 $ et 2 800 $. Comparé aux gains de 123% de Bitcoin en cumul annuel, Ether est en hausse de 550% cette année jusqu’à présent.

Selon Vijay Ayyar, responsable de l’Asie-Pacifique avec l’échange crypto Luno, Ether s’est consolidé ces derniers jours. « Vous allez voir Ether et le marché de l’altcoin évoluer plus rapidement que Bitcoin dans l’intervalle », a-t-il déclaré.

Cependant, les indicateurs techniques suggèrent une pause dans le rallye. Selon les ratios de Fibonacci, qui sont utilisés pour identifier les retournements de marché, l’ampleur du rallye le plus récent d’Ether est à peu près la même qu’une poussée de juin à septembre qui s’est terminée par la suite, et nous pourrions également assister à un recul similaire cette fois-ci.

Un autre indicateur, DeMark, clignote également en rouge avec 5 000 $ comme niveau clé à surveiller, ce qui implique une force inattendue de l’éther.

Crypto Curieux

Les prix des crypto-monnaies ont peut-être fait une pause, mais l’argent n’a pas cessé d’affluer sur le marché, et selon Steve Kurz, responsable mondial de la gestion d’actifs chez le gestionnaire d’actifs crypto Galaxy Digital, un intérêt croissant est également observé pour les cryptos parmi les grands institutionnels. les investisseurs comme les fonds de pension et les fonds de dotation.

Kurz décrit Bitcoin comme de l’or numérique, Ethereum comme Web 3.0 et la finance décentralisée (DeFi) comme une construction complète.

Dans une interview avec Bloomberg, Kurz a déclaré que les fonds de pension, les fonds de dotation et les fonds souverains « croyaient en l’avenir de la cryptographie » et en Web 3.0, mais ne savaient pas par où commencer.

« C’était donc un véritable problème pour les grandes institutions d’accéder à ce corps plus actif de la classe d’actifs », ce qui a conduit Galaxy à fournir à la fois des outils pédagogiques et un accès à la classe d’actifs.

Lorsqu’il discute du climat parmi les investisseurs institutionnels et du type d’allocation auquel ils pensent, Galaxy se concentre d’abord sur l’indexation, car ces répartiteurs institutionnels, c’est-à-dire « un marché de plus de 100 000 milliards de dollars dans le monde », nécessitent un certain nombre d’obstacles structurels nécessaires pour faire quelque chose de différent en place.

Kurz a en outre expliqué qu’entre la période où la crypto était en baisse de 95% jusqu’à aujourd’hui, beaucoup de choses se sont passées dans les coulisses sous la forme de conversations, de développement de structures de produits et de travaux sur des cadres d’évaluation « de sorte que lorsque vous en êtes sorti, et le monde a explosé et a eu un catalyseur pour que la crypto compte vraiment – ​​qui est Covid – vous ne partez pas de zéro. »

«Chaque institution à laquelle vous pouvez penser dans chaque secteur vertical a des personnes qui ont travaillé là-dessus. Cela a été socialisé avec leurs comités, et ils sont beaucoup plus avancés que prévu. »

Bitcoin BTC

65 395,33 $

-0,52%

+1,28 %

-0,25%

Ethereum ETH

4 697,67 $

-1,34 %

+2,11%

-0,59%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.