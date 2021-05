Un marché immobilier solide aide le groupe Zillow à dépasser les attentes de bénéfices du premier trimestre avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars

Rich Barton au Zillow Premier Agent Forum. (Photo Geekwire / Kevin Lisota)

Résultats du premier trimestre du groupe Zillow: Le géant de l’immobilier de Seattle a dépassé les attentes avec 1,2 milliard de dollars de revenus, en hausse de 8%, et un bénéfice par action de 0,47 $. Les analystes prévoyaient un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars et un BPA de 0,25 dollar. Le bénéfice net de 52 millions de dollars est en hausse par rapport à une perte de 163 millions de dollars l’an dernier.

Zillow continue de bénéficier d’un marché immobilier solide aux États-Unis au milieu de la pandémie causée par des taux hypothécaires bas et une offre limitée de logements. Les prix de vente médians des maisons ont augmenté de 20% d’une année sur l’autre pour la semaine se terminant le 25 avril, tandis que les jours sur le marché des maisons vendues ont atteint des niveaux records, selon les dernières données de Redfin.

«Pour l’avenir, nous pensons que les vents favorables dont nous parlons – du grand remaniement et de la migration technologique hors ligne vers en ligne, aux tendances démographiques positives et à la demande refoulée de logements après la pandémie – soutiennent le logement en 2021 et sur le long terme », a écrit le PDG de Zillow, Rich Barton, dans une lettre aux actionnaires.

Résultats de l’unité commerciale:

Agent Premier: Le segment IMT de la société, qui comprend son activité d’agent principal qui relie les agents immobiliers aux consommateurs, a augmenté ses revenus de 35% pour atteindre 446 millions de dollars. Les revenus de location ont augmenté de 46%.

Hypothèques: Les revenus ont grimpé de 169% à 68 millions de dollars. Le volume de montage de prêts hypothécaires a augmenté de 8X.

Offres Zillow: Le segment d’achat d’une maison de l’entreprise a généré 704 millions de dollars de revenus, en baisse de 9%, avec une perte de 58,5 millions de dollars, contre 98 millions de dollars. Zillow a acheté 1 856 maisons et vendu 1 965 maisons alors qu’elle continue d’accélérer ses activités après une pause pandémique. Il a terminé le premier trimestre avec 1 422 maisons en inventaire. Zillow a récemment commencé à utiliser son outil Zestimate pour faire des offres en espèces sur les maisons.

Circulation: Les applications et sites Web de la société ont attiré 221 millions d’utilisateurs uniques mensuels moyens, en hausse de 15%, et 2,5 milliards de visites, en hausse de 19%.

Stocker: Les actions de Zillow ont monté en flèche après mars 2020 et ont atteint des sommets sans précédent en février, mais ont chuté d’environ 40% depuis lors. L’action était en hausse de 3% mardi après les heures de négociation.

Plus de Barton: Zillow réorganise sa structure pour se concentrer davantage sur les besoins globaux d’un client – il peut avoir besoin d’un agent, puis d’une hypothèque, puis d’une offre de Zillow Offres pour vendre sa maison, par exemple.

«Partout au pays, la génération Y progresse, les baby-boomers réduisent leurs effectifs, et entre les deux, les gens de toutes les générations repensent leur vie dans un phénomène culturel que nous avons appelé le grand remaniement», a déclaré Barton dans un communiqué. «Des millions de personnes viennent à Zillow pour surfer et rêver, et quand ils sont prêts à effectuer une transaction, ils peuvent obtenir un prêt hypothécaire auprès de Zillow Home Loans, se connecter à un agent Zillow Premier, et peuvent même trouver une offre initiale de Zillow Offres pour acheter leur maison pour leur Zestimate.