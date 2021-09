Un marché national des obligations vertes florissant, clé de la transition énergétique de l’Inde

La capacité installée d’énergie renouvelable de l’Inde, hors grande hydraulique, a récemment franchi la barre des 100 GW.

Par Shreyas Garg & Gagan Sidhu

La capacité installée d’énergie renouvelable (ER) de l’Inde, hors grande hydraulique, a récemment franchi la barre des 100 GW. Cela s’est produit au cours d’une année au cours de laquelle les développeurs indiens d’énergies renouvelables ont levé plus de capitaux que jamais sur les marchés obligataires internationaux. Ces deux étapes sont étroitement liées.

D’une part, l’Inde s’est fixé un objectif ambitieux de 450 GW d’ER (hors grande hydraulique) d’ici 2030. Augmenter la capacité à 4,5 fois le niveau actuel nécessitera des investissements importants dans les infrastructures du secteur électrique. Une analyse du CEEW Center for Energy Finance (CEEW-CEF) suggère que l’Inde doit mobiliser environ 15 lakh crore (200 milliards de dollars) pour atteindre ses ambitions 2030 pour la seule génération. En outre, il faudra des centaines de milliards de dollars pour accompagner le transport, la distribution et le stockage.

D’autre part, les prêteurs traditionnels du secteur de l’électricité (banques et NBFC) n’ont évidemment pas la marge de manœuvre pour financer eux-mêmes les objectifs 2030. Pour mettre cela en contexte, l’exposition globale du secteur de l’électricité pour les banques indiennes dans tous les types de production, y compris la transmission, s’élevait à ~ 6 lakh crore (77 milliards de dollars) en mars 2020. Les deux NBFC prédominants qui prêtent au secteur de l’électricité, REC Limited et la Power Finance Corporation, avaient prêté un crore supplémentaire de Rs 7 lakh (91 milliards de dollars). Dans ces circonstances, il est difficile de s’attendre à ce que ces sources absorbent les centaines de milliards supplémentaires requis pour les énergies renouvelables en plus de leurs expositions actuelles.

C’est là que les marchés obligataires peuvent jouer un rôle important. Premièrement, ils peuvent aider les développeurs à accéder au capital d’emprunt directement à partir de sa source au lieu de passer par des intermédiaires tels que les banques et les NBFC. Les capitaux empruntés levés sur les marchés obligataires sont donc moins chers et comportent généralement des clauses restrictives relativement clémentes. Deuxièmement, de nombreux prêteurs institutionnels sont actuellement proches des limites de prêt du secteur de l’électricité de la RBI, de sorte que le refinancement de leur dette par le biais des marchés obligataires libère du capital de leurs livres. Le recyclage du capital qui en résulte permet aux prêteurs d’octroyer de nouveaux prêts au secteur de l’électricité.

Dans ce contexte, les marchés obligataires étrangers ont été une importante source de fonds. Depuis 2014, les développeurs indiens d’énergies renouvelables (y compris les grandes centrales hydroélectriques) ont levé près de 90 000 crores de roupies (12,7 milliards de dollars) grâce à des « obligations vertes » sur les marchés étrangers. Les obligations vertes étrangères ont refinancé la dette d’au moins 10,6 GW de projets d’énergies renouvelables en Inde. Le rythme de l’activité a fortement augmenté ces derniers mois, les développeurs ayant levé 37 400 crores de roupies (5,1 milliards de dollars) rien qu’en 2021. C’est plus que dans n’importe quelle année civile complète précédente.

Les émissions d’obligations vertes sur les marchés étrangers sont dominées par certains des plus grands développeurs indiens (Greenko, ReNew Power, Azure Power et Adani Green Energy). Cependant, 2021 a vu quatre nouveaux entrants (Continuum Green Energy, Hero Future Energies, JSW Hydro et ACME Solar) faire leurs débuts sur ces marchés. Menés par des investisseurs asiatiques, les marchés étrangers ont manifesté un vif intérêt pour les obligations vertes indiennes. La sursouscription moyenne est de 370%.

La forte réaction du marché s’est encore accentuée cette année, permettant aux développeurs de resserrer le prix des obligations. Le taux d’intérêt moyen pour 2021, à 4,2 %, est inférieur de 100 points de base à la moyenne globale. Ces tendances montrent que les marchés obligataires étrangers sont des sources utiles de dette bon marché.

Les 10,6 GW refinancés par des obligations vertes étrangères sont dominés par des projets avec des services publics comme acheteurs. Malgré le risque perçu de retards de paiement, les développeurs ont suscité un fort intérêt du marché en diversifiant les portefeuilles pour inclure plusieurs services publics. De plus, le prix des obligations n’a pas été matériellement affecté par les paramètres du portefeuille tels que la technologie, l’historique d’exploitation et la fourchette tarifaire.

Ces résultats illustrent comment les marchés obligataires étrangers peuvent financer la transition énergétique de l’Inde. Bien entendu, les marchés étrangers entraînent également des risques de change, des coûts de couverture, des coûts d’émission plus élevés et des délais plus longs. Pour relever ces défis, il est essentiel de développer le marché naissant des obligations vertes nationales en tant que voie supplémentaire pour le capital d’emprunt. En 2021, le marché des obligations vertes a vu sa première émission par un développeur après un écart de plusieurs années lorsque Vector Green Energy a levé 1 237 crore de Rs avec une note AAA. De plus, l’India-International Exchange (INX) est un hybride intéressant permettant aux développeurs de lever des fonds en devises étrangères en s’inscrivant sur une bourse indienne. INX propose une catégorie de cotation dédiée aux obligations vertes et a vu sa première obligation verte exclusive pour les développeurs en 2021 : une émission de 585 millions de dollars de ReNew Power.

Outre les développeurs, des industries telles que la fabrication d’énergies renouvelables en amont peuvent également envisager d’utiliser leurs références « vertes » pour lever des capitaux par le biais d’obligations vertes. Les acteurs des secteurs à forte intensité énergétique comme l’acier et le ciment peuvent accélérer leur transition vers les énergies renouvelables et obtenir des capitaux à des prix avantageux en s’engageant à devenir de plus en plus verts. Certains ont déjà commencé à le faire.

En conclusion, les marchés obligataires étrangers ont été de fervents partisans de la transition énergétique de l’Inde. Les décideurs doivent apprendre d’eux pour aider les développeurs indiens à rechercher un type de capital d’emprunt similaire plus près de chez eux. Accélérer la progression de l’Inde à 450 GW d’ER d’ici 2030 nécessitera des sources de capitaux pour tirer à plein régime.

Respectivement, consultant et directeur, Center for Energy Finance at the Council on Energy Environment and Water (CEEW-CEF)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.