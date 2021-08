Un mari accusé du meurtre de sa femme après que le corps ait été vu flottant dans la rivière .

Gregory Showalter (à gauche) est accusé d’avoir tué sa femme Helen Showalter (à droite) après que son corps a été retrouvé flottant dans la rivière Des Moines (Photos: Iowa Department of Public Safety)

Un homme a été accusé d’avoir tué sa femme quelques jours après que son corps sans vie a été vu flottant dans la rivière Des Moines. Gregory Showalter, 51 ans, s’est rendu aux forces de l’ordre mardi matin.

Des membres de la famille de sa femme, Helen, 60 ans, ont signalé sa disparition le 31 juillet. Elle a été vue pour la dernière fois en train de s’éloigner d’une voiture près d’un parc dans le comté rural de Wapello, a annoncé la police d’Ottumwa dans un communiqué. La femme ne transportait aucun médicament avec elle, bien qu’elle souffrait de problèmes de santé, selon les autorités.

Le lendemain, une personne marchant au bord de la rivière a trouvé ses restes.

Les autorités enquêtant sur la mort l’ont considérée comme “suspecte”.

Les voisins ont été surpris d’apprendre que le corps d’Helen avait été retrouvé dans la rivière.

“Quand j’ai appris qu’elle avait disparu, j’ai pensé que quelque chose n’allait pas”, a déclaré le voisin Heliodoro Basilio à KCCI. «Elle va toujours quelque part et revient tout le temps. Une personne vraiment sympa.’

Une autre voisine, Samantha Lipp, a déclaré à la chaîne de télévision qu’Helen était “bien connue, surtout en tant que brigadière… Mes enfants l’adoraient”.

Gregory fait face à des accusations de meurtre au premier degré et d’être un criminel en possession d’une arme.

Gregory et Helen ont tous deux un casier judiciaire. Gregory a été reconnu coupable de port illégal d’armes et de possession de marijuana aussi récemment qu’en 2018. Il a également plusieurs infractions à la circulation et aux déplacements et a été cité pour avoir quitté les lieux d’un accident et conduite imprudente. Il a été reconnu coupable de ne pas avoir retenu son chien en 2001.

Pendant ce temps, Helen a été accusée de garder des animaux dangereux et de plusieurs infractions à la circulation et au déplacement.

