Un mari arrêté pour le meurtre de la coureuse olympique Agnes Tirop

Le mari du coureur olympique Agnès Tirop a été arrêtée et sera inculpée de son meurtre après que la police kenyane a lancé une chasse à l’homme à l’échelle nationale et l’a trouvé dans la ville côtière de Mombasa en train d’essayer de fuir le pays, ont annoncé les autorités.

Ibrahim Rotich a été arrêté juste avant 21 heures jeudi, a indiqué la police, mais seulement après avoir percuté son véhicule dans un camion lors d’une poursuite en voiture avec la police et avoir échappé à une première tentative des policiers de l’appréhender à environ 460 kilomètres (285 miles) de Mombasa. Il a finalement été arrêté quelques heures plus tard dans l’est de la ville.

Rotich a été arrêtée un jour après que Tirop, double médaillée de bronze aux championnats du monde, a été retrouvée poignardée à mort à son domicile dans la ville occidentale d’Iten, à plus de 800 kilomètres (500 miles) de Mombasa, de l’autre côté du pays. Le corps de Tirop, 25 ans, a été retrouvé dans une mare de sang avec des coups de couteau à l’abdomen, a annoncé la police.

Agnes Jebet Tirop du Kenya, représentée après avoir remporté le 10 km féminin Adizero Road to Records le mois dernier à Herzogenaurach, en Allemagne, a été retrouvée morte chez elle à Iten mardi. (Photo : Alexander Hassenstein/.)



Rotich a été immédiatement identifié comme le principal suspect et la police a déclaré qu’il s’était enfui après avoir passé un appel téléphonique en larmes à sa famille, avouant qu’il avait fait quelque chose de terrible.

Rotich a été arrêté aux côtés d’un autre homme avec qui il voyageait et avait le téléphone portable de Tirop avec lui, a indiqué la police.

La Direction des enquêtes criminelles a déclaré que Rotich était interrogé dans un poste de police et serait inculpé de meurtre.

Rotich et Tirop se sont mariés lors d’une cérémonie traditionnelle kenyane, mais se sont séparés au moment de son meurtre. Leurs familles les avaient convaincus d’essayer de se réconcilier et ils s’étaient apparemment rencontrés cette semaine pour le faire.

Dans cette photo d’archive du vendredi 30 juillet 2021, Sifan Hassan, des Pays-Bas, à droite, franchit la ligne d’arrivée devant Agnes Tirop, du Kenya, à gauche, pour remporter une manche dans la course féminine de 5 000 mètres aux Jeux olympiques d’été de 2020 , à Tokyo. (AP Photo/Petr David Josek, dossier)



Tirop était une étoile montante au Kenya après avoir remporté le titre mondial de cross-country 2015 à l’âge de 19 ans, le deuxième plus jeune athlète à remporter cette épreuve. Elle a également remporté des médailles de bronze au 10 000 mètres aux championnats du monde 2017 et 2019 et a terminé quatrième au 5 000 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le mois dernier, elle a battu le record du monde de la course sur route de 10 kilomètres réservée aux femmes.

Président kenyan Uhuru Kenyatta était l’une des nombreuses personnes qui ont exprimé leur indignation face à son meurtre. Kenyatta, qui est en visite officielle aux États-Unis, a déclaré que Tirop était un « héros kenyan » et a ordonné à la police de retrouver son assassin.

La fédération kenyane d’athlétisme a suspendu tous ses événements dans le pays pendant deux semaines en signe de respect pour Tirop.

