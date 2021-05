Un mari “ tire mortellement sur sa femme qui le quittait alors que ses enfants étaient à la maison ”

Shawntell Smith, à droite, aurait été mortellement abattue par son mari après lui avoir dit qu’elle le quittait (Photos: St George News / GoFundMe)

Un mari est accusé d’avoir tiré et tué sa femme après qu’elle lui ait dit qu’elle prévoyait de le quitter. Steven Timothy Smith, 59 ans, a été couvert de sang après avoir tiré sur Shawntell Smith, 49 ans, à leur domicile alors que plusieurs de leurs enfants étaient présents.

Les agents de la sécurité publique de Santa Clara-Ivins ont répondu à un appel de coups de feu tiré vendredi soir à Ivins, une banlieue du sud-ouest de l’Utah.

“ À leur arrivée, les agents ont constaté que la victime avait subi plusieurs blessures par balle et avait été déclarée décédée sur les lieux ”, a déclaré la police dans un communiqué obtenu par le Gephardt Daily.

La police a déclaré avoir trouvé Steven avec “ du sang sur les mains et les vêtements ” et qu’une arme de poing avec du sang autour de la poignée a été découverte “ cachée dans un placard ” à l’intérieur de sa chambre.

Steven a déclaré à la police qu’il était en colère contre sa femme lorsqu’elle a dit qu’elle le quittait, selon KJZZ. Un affidavit d’arrestation indique que Steven a quitté la maison et a sorti une grande somme d’argent d’un guichet automatique avant de revenir et de dire aux personnes qui n’étaient pas de la famille de partir. Quelques enfants des Smith, âgés de 15 à 22 ans, sont restés à la maison.

Le mari a affirmé qu’il ne se souvenait de rien après avoir dit aux gens de partir.

Cependant, un témoin a déclaré qu’il était rentré chez lui après avoir entendu des coups de feu et avait vu Shawntell au sol.

“ Le témoin a ensuite observé Steven Smith s’éloigner de la victime pour se diriger vers une autre pièce de la maison ”, lit-on dans l’affidavit. Le témoin a déclaré qu’il avait eu une courte lutte avec Smith, qui aurait dit: «J’ai fini» et «je n’ai rien d’autre».

Steven aurait erré dans la maison alors que d’autres se précipitaient pour aider Shawntell.

Steven a été arrêté et réservé à la prison du comté de Washington tôt samedi et a été accusé de meurtre au premier degré.

Un compte GoFundMe pour Shawntell déclare que sa famille est «vraiment touchée par la houe que beaucoup de gens aiment notre Shawntell et ses enfants».

