Un marin de New York poursuit son ex pour avoir prétendument caché un bateau .

C’est le “saisir” élevé.

Un marin de la ville de New York a déclaré que son ex-copine l’avait laissé au sec – en s’enfuyant avec leur bateau, selon de nouveaux documents judiciaires.

Michael Fortinberry affirme que lui et sa petite-amie de l’époque, Jessica Gates, ont acheté un bateau Beneteau Oceanis 35 pour 155 500 $ en décembre 2019 – chacun payant la moitié – pour lancer une entreprise d’excursions en voilier appelée Sailing Islander, selon son procès devant la Cour suprême de Manhattan.

Le couple, qui était ensemble depuis 2017, a commencé à proposer des excursions en voilier dans le port de New York, selon le costume.

Ensuite, le duo s’est séparé en janvier – et Gates, originaire du New Jersey, a décollé avec le bateau et l’a caché et refuse maintenant de dire à Fortinberry où il se trouve, selon des documents judiciaires.

Gates « a volé le principal atout de la coentreprise – leur voilier – en le déplaçant vers un endroit tenu secret », affirment les documents.

Le bateau, nommé « Islander », peut accueillir six personnes et dispose d’une salle de bain complète, d’une cuisine et de plusieurs zones de détente sur le pont et à l’intérieur, selon le site Web de Sailing Islander.

Michael Fortinberry et Jessica Gates ont acheté le bateau pour lancer une entreprise d’excursions en voilier appelée Sailing Islander.

Fortinberry et Gates avaient organisé des visites allant de 575 $ pour deux heures en semaine à 3 275 $ pour une visite de quatre heures le 4 juillet.

Fortinberry dit dans son procès qu’il a investi 100 000 $ dans l’entreprise pour en faire un succès, y compris sa moitié du bateau, ainsi que “des compétences techniques et une expérience importantes qui manquaient à Mme Gates”.

Fortinberry a « 25 ans d’expérience dans la navigation et est capitaine de bateau agréé par la Garde côtière américaine » et a personnellement navigué sur le bateau de la Floride à la Grosse Pomme, indique le costume. Il s’occupait des clients et entretenait le navire, “tout ce qui a permis à l’entreprise de prospérer”, affirment les documents.

L’entreprise “a connu un succès presque immédiat, grâce au travail acharné de chaque partenaire”, indique le dossier.

Michael Fortinberry a investi 100 000 $ dans l’entreprise, selon son procès.

Mais tout a changé après la rupture du couple, dit le costume.

En février, “à l’insu de M. Fortinberry à l’époque, Mme Gates a déplacé le bateau de Liberty Harbour Marina vers un endroit non divulgué sans le consentement de M. Fortinberry et a refusé de révéler son emplacement”, selon le procès.

Fortinberry affirme que Gates « a exclu M. Fortinberry de sa part légitime de l’entreprise », affirment les documents judiciaires.

Fortinberry a demandé à Gates les livres de l’entreprise, mais elle “a refusé d’envoyer des informations”, selon le dossier.

Le couple s’est séparé en janvier et Jessica Gates aurait pris le bateau et l’aurait caché.

Il réclame maintenant 480 000 $ de dommages et intérêts à Gates et à leur entreprise.

Mais Gates a déclaré au Post par téléphone que les affirmations étaient “complètement fausses”.

« J’ai un bateau, et il est à mon nom. Et je le possède, et je l’ai payé », a-t-elle déclaré.