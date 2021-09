Un marin qui a critiqué le retrait meurtrier de l’Afghanistan jeté dans le brick – RedState ⋆ 10z viral

Bien que l’administration Biden ait accumulé tellement d’échecs au cours du mois dernier qu’elle a été retirée de la première page, les Américains sont toujours bloqués en Afghanistan. Cela fait suite à un retrait complètement bâclé qui a entraîné la mort de 13 Américains et des palettes d’argent des contribuables promis aux talibans.

Entrez le lieutenant-colonel Stuart Scheller. Vous vous souvenez peut-être de lui comme de l’officier qui s’est prononcé contre l’incompétence mortelle affichée et a demandé des comptes aux dirigeants militaires. Son plaidoyer a fini par devenir viral et a suscité une conversation sur les deux poids deux mesures dans l’armée, où les chéris du Pentagone peuvent apparemment tout faire sans répercussion.

Mais maintenant, il y a une autre tournure à l’histoire. Apparemment, Scheller a été jeté dans le brick, en détention provisoire.

Le lieutenant-colonel de la marine Stuart Scheller en brick après avoir fait exploser les dirigeants suite au retrait de l’Afghanistan https://t.co/CUMEjtZKo4 – Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) 27 septembre 2021

“Tout ce que notre fils a fait, c’est poser les questions que tout le monde se posait, mais ils avaient trop peur pour parler à voix haute”, a déclaré Stu Scheller Sr. “Il demandait des comptes. En fait, je pense qu’il a même demandé des excuses pour avoir fait des erreurs, mais ils n’ont pas pu le faire, ce qui est époustouflant. Il a déclaré que son fils devrait comparaître devant une audience militaire jeudi. “Ils avaient un ordre de bâillon sur lui et lui ont demandé de ne pas parler”, a déclaré le senior Scheller. « Il l’a fait, et ils l’ont incarcéré. Ils ne savent pas quoi faire de lui. Après la première publication de cette histoire, le Corps des Marines a publié une déclaration confirmant que Scheller a été envoyé au brick.

Ma réaction à cela est compliquée. De toute évidence, vous devez avoir une chaîne de commandement et des garde-fous en place pour les militaires. La discipline et la cohésion sont les clés de l’efficacité au combat. Vous ne pouvez pas laisser éclater des arguments politiques, peu importe à quel point le président ou la direction militaire peuvent être détestables et non qualifiés.

D’un autre côté, parfois, faire ce qui est juste nécessite qu’une personne courageuse décide qu’elle est prête à accepter les conséquences, et Scheller avait incontestablement raison dans ce qu’il a dit. Le comportement des chefs militaires américains, y compris, mais sans s’y limiter, les décisions prises concernant le retrait de l’Afghanistan, a été politique et désastreux. Que sept enfants puissent être bourdonnés pour essayer de caresser l’ego de Joe Biden et qu’aucune personne ne soit même disciplinée est dégoûtant. Que 13 Américains aient été tués parce que le Pentagone a confié la sécurité aux talibans n’ont pas conduit à une seule démission est honteux.

Je ne sais pas ce qui attend Scheller, mais je sais qu’il a parlé au nom de beaucoup de gens, dans l’armée et la population civile, lorsqu’il a souligné à quel point le Pentagone et les échelons supérieurs de l’armée sont devenus corrompus. Le fait qu’il soit maintenant en train de se faire piéger ne fera qu’accroître la méfiance de la base. De plus, cela illustre parfaitement le point original de Scheller. Tout cela aurait pu être évité avec une certaine responsabilité de base après la mort de 13 Américains, mais le président actuel est un lâche entouré de lâches.