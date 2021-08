Un marine américain donne de l’eau à des enfants afghans en attente d’évacuation

Malgré la scène infernale en Afghanistan et dans ses environs ces dernières semaines, voici un instantané d’une partie de l’humanité à son meilleur… un Marine donnant de l’eau à des enfants en attendant d’être évacués.

Regardez ce joli clip d’un soldat au sol dans ce qui semble être Kaboul, où la majorité des chargements et départs ont eu lieu. Il se promène en versant de l’H2O dans la bouche de plusieurs enfants afghans assoiffés… directement de sa propre bouteille d’eau.

Marine donnant de l’eau aux enfants afghans pic.twitter.com/w6HUNeKuia – Tâche et objectif (@TaskandPurpose) 22 août 2021 @TaskandPurpose

Il ne se passe pas grand-chose ici – c’est tout le langage corporel, et les enfants ont l’exercice … s’ouvrent et laissent le gars tomber pendant quelques secondes chacun. C’est à la fois réconfortant, mais aussi triste… Vraisemblablement, il n’y a pas beaucoup d’eau douce pour le moment.

C’est juste un exemple des forces américaines qui font toujours le travail acharné d’essayer de faire sortir les gens dès que possible… tout en maintenant une bonne attitude et en essayant de garder les choses légères, surtout avec les plus petits. Différentes photos ont émergé montrant exactement cela à l’intérieur des murs de l’aéroport de Kaboul, où différents militaires interagissent avec les habitants.

D’autres scènes de l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, en Afghanistan. pic.twitter.com/jaZ04wPB9x – Tâche et objectif (@TaskandPurpose) 20 août 2021 @TaskandPurpose

Bien sûr, ce n’est pas toujours aussi rose que ce moment-là – il y a plusieurs vidéos qui sont beaucoup plus tendues … avec des troupes américaines essayant de maintenir l’ordre parmi ceux qui cherchent à fuir, dans certains cas ayant besoin de tirer des coups de semonce dans l’air pour le contrôle des foules.

Pourtant, quand ils le peuvent… il semble que les hommes et les femmes de nos forces armées fassent de leur mieux pour maintenir la paix et suivre les ordres – à savoir, maintenir le flux constant de vols au départ de là aussi efficacement et en toute sécurité que possible … avec des talibans qui se cachent partout.

Je ne sais pas quel jour cela a été pris mais c’est juste devant l’aéroport. Les troupes américaines à quelques mètres incapables d’aider. pic.twitter.com/KQU72qZJjC – Tâche et objectif (@TaskandPurpose) 21 août 2021 @TaskandPurpose

La Maison Blanche dit qu’entre samedi et dimanche, environ 8 000 personnes au total ont été évacuées entre des dizaines de vols fournis par l’armée américaine, des alliés et même certaines compagnies aériennes commerciales qui se sont intensifiées après Président Biden appelé à l’aide.

Au total, selon le WH, un peu plus de 25 000 personnes ont été évacuées d’Afghanistan depuis le 14 août.