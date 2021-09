Un Marvel vs Capcom 2 Remaster peut être plus probable que nous ne le pensions auparavant

Le développeur spécialiste du rétro Digital Eclipse aimerait beaucoup remasteriser Marvel contre Capcom 2 – et le studio a clairement indiqué son intention aux deux Capcom et Disney.

Dans une interview avec GamerHubTV (via VGC), le directeur du studio Digial Eclipose, Mike Mika, a révélé que le développeur avait approché les deux sociétés au sujet d’une ré-imagination potentielle du jeu.

Digital Eclipse est responsable à la fois de la Disney Afternoon Collection et de la Street Fighter 30th Anniversary Collection.

Le port Xbox 360 et PS3 de Marvel vs Capcom 2 qui a atterri en 2009 provenait de Digital Eclipse (à l’époque connu sous le nom de Backbone Entertainment), avant que les jeux ne soient retirés des vitrines numériques à la fin du contrat de Capcom et Marvel.

“À certains égards, parce que nous sommes les derniers à toucher à ce jeu, nous nous sentons un peu comme le gamin qui fait partie d’un divorce”, a déclaré Mika dans l’interview.

«Je n’ai aucune idée entre Capcom et Disney. Je les connais assez bien tous les deux et c’est super de travailler avec eux.

Un argumentaire d’investissement a réussi à lever plus de 10 millions de dollars pour le développeur, et au cours du processus de collecte des fonds, un remaster de Marvel vs Capcom 2 a été l’un des jeux les plus demandés par les investisseurs.

« Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais, dit-il. « Je ne peux même pas lire mon courrier électronique public ou l’un de mes messages privés sur Twitter sans avoir à passer au crible des centaines de messages #FreeMvC2 de personnes. Ce qui est incroyable, mais c’est comme, oh mon Dieu.

“La réaction a été incroyable et je sais que Disney et Capcom l’ont vu haut et fort, et nous avons entamé des discussions à ce sujet en ce moment et nous essayons de voir jusqu’où nous pouvons aller.”