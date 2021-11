Un match de football universitaire reporté en raison de cas de COVID-19

Un grand match de football universitaire qui devait se jouer samedi a été reporté en raison de plusieurs cas de COVID-19. Les Golden Bears de Californie devaient affronter les chevaux de Troie de l’USC, mais Cal a annoncé que le match avait été repoussé en raison de joueurs de l’équipe testés positifs pour COVID-19. Selon USA Today, c’est le premier match de FBS cette saison à être reporté en raison du virus.

« Ce fut une décision difficile de reporter le match de samedi contre l’USC », a déclaré le directeur de l’athlétisme de Cal, Jim Knowlton, dans un communiqué. « Nous savons à quel point chacun de nos jeux est important pour nos étudiants-athlètes, en particulier nos aînés qui ont été d’incroyables représentants du programme, mais c’était la bonne chose à faire. En raison de l’impact supplémentaire sur des groupes de postes spécifiques, nous avons décidé de reporter le match de samedi. Nous avons eu plusieurs résultats positifs au COVID-19 dans notre programme, et nous prenons toutes les mesures possibles pour atténuer la propagation et protéger la communauté dans son ensemble. »

« Notre cœur va à toutes les personnes qui aiment nos jeux à bien des égards et en particulier aux joueurs qui n’ont que peu d’occasions de les jouer », a déclaré l’entraîneur-chef de football de la famille Travers, Justin Wilcox. « Reporter ce match était un dernier recours et pas une action qu’aucun d’entre nous ne voulait prendre, mais il ne nous a pas été possible d’aligner une équipe samedi. »

Cal ne peut pas s’entraîner cette semaine. Les Golden Bears ont contacté USC au sujet de la reprogrammation du match et les deux écoles se sont entendues sur la nouvelle date, qui a été approuvée par la conférence Pac-12. La nouvelle date de Cal contre USC est le 4 décembre – un jour après le match pour le titre de la conférence, selon ESPN.

Cal a déclaré que 99% de la liste est vaccinée. Cependant, le virus a eu un impact sur l’équipe au cours des deux dernières semaines alors qu’ils jouaient sans le quart-arrière Chase Garbers, six autres partants et trois entraîneurs la semaine dernière contre l’Arizona. Les Golden Bears ont joué avec moins de 50 joueurs boursiers et ont perdu 10-3. Cal va maintenant faire ce qu’il peut pour se préparer pour son prochain match qui aura lieu le 20 novembre contre Stanford. Le prochain match de l’USC aura également lieu le 20 novembre contre UCLA.