un match pour marquer l’histoire

20/10/2021 à 20:54 CEST

C’est la première fois dans l’histoire que les équipes d’Espagne et du Maroc se rencontreront, et ce sera jeudi, à 16h00 (CET), au stade Principe Felipe, à Cáceres. Le meilleur scénario possible pour préparer le match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Ukraine mardi 26. L’Australie et la Nouvelle-Zélande accueilleront la Coupe du monde en 2023, et ce amical contre le Maroc ajouté à la phase de groupes de qualification aide à analyser Jorge Vilda, comment l’équipe arrive à cet événement important. Lors de la dernière concentration, en septembre, l’équipe nationale a battu les îles Féroé (0-10) et la Hongrie (0-7) et les a placées en tête du groupe B. Deux matchs où la supériorité des Espagnols a été totalement écrasante.

TEMPS DE TESTER

Le match amical contre le Maroc, actuellement classé au poste 81e au classement FIFA des équipes féminines, il servira au technicien pour tester Maitane López, la nouveauté dans la liste de cet appel. Vous aurez également la possibilité de donner des minutes aux joueurs les plus jeunes et récemment incorporés avec l’absolu comme Athenea del Castillo, Amaiur Sarriegi et Nerea Eizagirre, et enfin, voir le statut des Blaugrana Jennifer Hermoso et Leila Ouahabi, qui revient en équipe nationale après plusieurs mois d’arrêt en raison d’une blessure. L’arrière gauche s’est blessé au ménisque, justement, lors d’un match amical avec l’équipe nationale contre la Belgique et a été opéré.