“Un mauvais 30 tours” pour Bottas devrait davantage concerner Mercedes que la passe ratée de Russell · .

Dans les derniers instants de la séance de qualification pour le Grand Prix d’Abu Dhabi de l’année dernière, le PDG de Mercedes, Toto Wolff, est venu à la radio avec quelques mots d’encouragement pour son pilote Valtteri Bottas.

«Tout ce que vous avez, Valtteri,» insista Wolff. Ce n’est pas une chose étrange à faire en soi, même si cela a rompu avec les conventions, car Wolff avait rarement été entendu parler à l’un de ses chauffeurs lors des week-ends précédents.

Il est apparu plus tard que le duo avait parlé de la façon dont ils pourraient faire plus pour inspirer de meilleures performances de chaque membre de l’équipe. Le message radio de Wolff qui a incité Bottas en était un produit.

Cela n’a pas tout à fait produit l’effet escompté: Max Verstappen a propulsé Bottas en pole position de deux centièmes de seconde. Mais personne ne pouvait nier que Mercedes faisait tout pour soutenir son pilote, une semaine après avoir été éclipsé par le remplaçant de l’équipe George Russell à Bahreïn.

Un message similaire a été entendu lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne le week-end dernier. «Allez, Valtteri» a exhorté Wolff au 16e tour. Mais encore une fois, les choses n’allaient pas bien pour la voiture numéro 77; bien pire, en fait.

Vendredi s’est bien passé pour Bottas alors qu’il devançait HamiltonBottas a commencé son week-end à Imola de manière encourageante. Sur la piste où il avait pris la pole position l’an dernier, Bottas a dominé les deux séances d’essais, suscitant l’espoir d’une répétition.

Ça ne devait pas être. Tout au long de samedi, la fenêtre de température optimale de fonctionnement de ses pneus Pirelli lui a échappé. Lewis Hamilton a garé l’autre W12 en pole position, Bottas la meilleure partie d’une demi-seconde. Au début de la saison dernière, cet écart aurait signifié la deuxième place sur la grille pour Bottas. Mais le peloton est beaucoup plus proche en 2021, alors il s’est aligné huitième.

De manière frappante, Hamilton a décrit la conduite de la dernière voiture Mercedes comme une «lame de couteau», et Bottas a utilisé la même phrase pour expliquer sa lutte continue pour égaler les temps au tour de son coéquipier.

“C’est un peu [of an] globalement avec notre voiture au fil des ans », a déclaré Bottas. «Nous avons souvent eu des difficultés dans des conditions chaudes et la température a été normalement bonne parce que nous avons eu un bon échauffement des pneus.

«Nous avons donc vraiment essayé de développer la voiture pour ne pas surchauffer les pneus. Mais cela vient évidemment avec un point négatif, que si nous avons besoin d’obtenir rapidement de la température dans les pneus, certaines autres voitures peuvent le faire mieux que nous.

De la huitième place sur la grille, il a glissé à la dixième au départ. «Pour moi personnellement, par exemple par rapport à Lewis, c’est tellement à la fine pointe des qualifications. Parfois tu comprends [to] travail, comme pour moi en Q1 quand j’ai fait un temps beaucoup plus rapide.

«Mais pour une raison quelconque, je ne pouvais tout simplement pas les faire travailler au troisième trimestre de la même manière. Il s’agit donc d’un ou deux degrés de température de la surface ou de la masse des pneus. C’est difficile à expliquer. De toute évidence, la température de la piste changeait un peu, en fonction de la quantité de nuages, etc., alors peut-être que cela avait un petit facteur.

Alors que Bottas pouvait produire des temps compétitifs après plusieurs tours sur des pneus neufs, il ne pouvait pas le faire en cas de besoin lors de la première manche, a expliqué Andrew Shovlin, responsable des opérations en piste de l’équipe.

«Il avait l’air très fort vendredi et était en bonne position, très content de la voiture. En qualifications, il semblait avoir un peu plus de mal que Lewis pour la température des pneus.

«Le tour qu’il a fait en Q1 lors de sa première manche l’aurait mis dans le top quatre. Il ne pouvait tout simplement pas égaler ce tour. C’était le troisième tour des pneus, passant au premier tour, il n’a pas vraiment pu égaler cela.

«Il y a donc quelque chose que nous devons comprendre. Cependant, le problème avec la température des pneus est souvent une très petite différence a un très grand impact sur l’adhérence.

Ces problèmes ont semblé être amplifiés au cours des premiers tours humides de la course. Bottas a perdu deux places au départ, s’est retrouvé coincé derrière l’Aston Martin de Lance Stroll, et l’écart entre lui et Hamilton à la deuxième place s’est rapidement creusé. À partir du moment où la voiture de sécurité est arrivée, lorsque la course a repris, jusqu’au message de Wolff à peine huit tours plus tard, Bottas a perdu 49 secondes face à son coéquipier.

C’est une perte énorme, et il est important de souligner qu’il y avait sept voitures (au départ) entre elles, chacune perdant généralement du terrain face à la voiture devant. Mais la difficulté que connaissait Bottas a rappelé ses travaux lors du Grand Prix de Turquie de l’année dernière, également organisé sur une piste mouillée, bien qu’à cette occasion, il puisse au moins signaler les dommages causés à la voiture comme un facteur contribuant à ses problèmes.

Bottas a été heurté par une voiture sur laquelle il n’aurait jamais dû faire la course.La spectaculaire retraite de Bottas dimanche dans une collision avec Russell, qui est largement considéré comme le premier en ligne pour son siège, a suscité beaucoup d’attention après la course. Il était clair que Mercedes avait une mauvaise opinion du rôle de Russell dans l’accident, même si les commissaires le considéraient comme un «incident de course».

Mais alors que Russell a pris la chaleur en public, dans les coulisses, Mercedes doit se demander pourquoi l’une de leurs voitures a été attaquée par une Williams en premier lieu. Et, d’ailleurs, pourquoi, dans le tour avant la collision, Bottas devait être doublé par Hamilton.

Les critiques furieuses que Bottas a adressées à Russell sur sa radio, et les scènes de lui saluant son rival avec un chiffre du milieu surélevé après l’accident, étaient des choses “ chaudes du moment ”. Comme il l’a souligné par la suite, malgré des mois de spéculation que Russell pourrait le remplacer, il n’y a pas de grande animosité entre les deux.

«Pour être honnête, je n’ai jamais vraiment travaillé aussi étroitement avec lui», a déclaré Bottas. «De toute évidence, il existe depuis un certain temps car il a été pilote de réserve et a fait des tests pour l’équipe et du travail sur simulateur. Alors je le connais un peu. Il n’y a jamais eu de problèmes et non, rien n’a changé à Bahreïn à ce sujet.

«Celui-ci, évidemment, je n’étais pas content de la façon dont cela s’est terminé. Mais je suis un gars assez facile à vivre, il n’y a pas de problèmes, mais je ne peux pas dire que je suis ami avec lui, comme je ne peux pas dire que je suis vraiment ami avec la plupart ou l’un des pilotes.

«De mon côté, pas de problème. Mais [it] n’était pas idéal parce qu’il m’a fait perdre potentiellement une bonne partie de points, et je pense que c’était son erreur.

Mais c’est là que réside le hic: Russell n’était pas sur le point de priver Bottas d’un «bon morceau de points»; la Mercedes se dirigeait précisément vers deux points lors de leur chute. Cela les concernera plus que la fausse appréciation momentanée d’un pilote qui tentait de doubler une de ses voitures dans une Williams.

«George n’aurait jamais dû se lancer dans cette manœuvre», a déclaré Wolff après la course. Mais, comme il l’a également noté, «Valtteri a réalisé un mauvais 30 premiers tours et n’aurait pas dû être là.

Il semble que les mots d’encouragement devront bientôt être remplacés par quelque chose de plus ferme.

Citations: Dieter Rencken

Transcription radio de l’équipe du Grand Prix d’Émilie-Romagne de Bottas

Communications entre Bottas, l’ingénieur de course Ricardo Musconi et Wolff depuis le premier redémarrage de la course jusqu’à l’accident qui a mis la Mercedes hors service.

LapNameMessage8MusconiHPP12 a mis la troisième position.8MusconiStroll la voiture devant lui, moins d’une seconde devant lui Gasly sur X.9MusconiJaune, jaune.10BottasOù? droite suivante. HPP trois, placez la position quatre.12MusconiStrat six ou sept.13BottasTyres commencent enfin à travailler un peu.13MusconiCopy, vous êtes à quelques degrés en dessous de Lewis.13MusconiPace à l’avant 28.8.13MusconiAnd Stroll deux secondes d’avance.16MusconiParfait actuellement beaucoup de temps Derrière Stroll.16WolffCome on, Valtteri.16MusconiDonnez-nous une mise à jour sur les conditions, la vérification de l’équilibre.19BottasTrack est toujours inters mais il sèche rapidement. Les pneus sont bons. Faible adhérence, équilibre correct.19MusconiCopiez tout cela.19MusconiTry diff high speed five pour plus de stabilité.19MusconiSo allure à l’avant 27.0.20Musconi[Unclear] pneus secs, il est sur le moyen, nous vous ferons savoir comment il avance.21MusconiEt pensez-vous que c’est prêt maintenant? Et pensez-vous qu’il est prêt maintenant? 22BottasNon encore.22MusconiVettel perd du temps. Vettel perd du temps.24MusconiValtteri ces pneus chuteront un peu et ils retrouveront l’adhérence.24BottasOkay. C’est tellement difficile de suivre J’essaye tout, mais je ne peux pas me rapprocher.24MusconiTenez-nous au courant avec une piste.24MusconiRe-open diff haute vitesse deux trois.25 .25MusconiSuggestion de sortie de diff six pour le virage sept.27MusconiStroll est dans.27MusconiStroll est dur maintenant, ce ne sera pas long.28MusconiGasly à la sortie, Gasly à la sortie, il aura du mal à s’échauffer.28MusconiChassis wet set position un.28MusconiHPP 12 set position cinq . Box box box.28MusconiBrake balance pour la ligne. L’entrée de la fosse est un nouveau Tarmac glissant.28MusconiBrake balance pour la boîte.28MusconiSo nous serons proches avec Stroll à la sortie.29MusconiSo vous avez dépassé, faites attention au patinage des roues à la sortie, l’échauffement est difficile.29Musconi , la course, nous aurons des drapeaux bleus.29MusconiVous avez des drapeaux bleus pour Verstappen.29MusconiDRS a été activé.29MusconiSo Lewis derrière, voiture derrière, ne lui faites pas perdre de temps.30MusconiTu cours avec Russell.30MusconiSo Lewis dans le bac à gravier au virage sept.30MusconiRussell à une demi-seconde de retard.30MusconiBottas et Russell se heurtent

Jaune, jaune 31Bottas Qu’est-ce qu’une putain de chatte 31MusconiEst-ce que ça va, Valtteri? 31BottasOui. Un gros. Tout va bien. Ils déploient Safety Car.

