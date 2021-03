Un mauvais premier quart condamné Penya face au Betis

28/03/2021 à 19:40 CEST

Sport.es

Coosur Real Betis a remporté une victoire (78-88) de Badalona qui l’a éloigné de la zone de relégation contre un Joventut qui a payé cher son mauvais premier quart-temps et qui manquait de forces et mains pour revenir contre un adversaire qui a fait une partieo complet mené par James Feldeine (25 points).

JOV

PARI

Joventut, 78 ans

(9 + 24 + 25 + 20): Bassas (5), Ventura (6), Parra (2), Brodziansky (2), Tomic (6) – équipe de départ-, Dawson (5), Ribas (30), Morgan (8) et Birgander (14).

Real Betis, 88 ans

(20 + 24 + 25 + 19): Randle (7), Feldeine (25), Ouattara (8), Tisma (-), Jordan (7) – équipe de départ-, Kay (12), Borg (5), Ndoye (11), Campbell (8), Almazán (3) et Torres (2)

Arbitres:

Calatrava, Caballero et Martínez. Ils ont éliminé Simon Birgander pour cinq fautes personnelles (min.39)

Incidents:

Match de la 28e journée de la Ligue Endesa joué sans public au Palau Olímpic de Badalona

Le meilleur match de Pau Ribas dans l’ACB (30 points) a été de peu d’utilité pour un beau Penya de force après l’effort de vendredi dernier contre Virtus Segafredo Bolonia et les absences du Nenad blessé Dimitrijevic et Xabi López-Arostegui.

Le vert et le noir n’ont été proches des sévillans que dans les quatre premières minutes (7-6), après deux paniers de Tomic et son seul triple au premier quart inscrit par Albert Ventura.

Les Betis en profitent

Ceux de Joan PlazIls ont pris leurs distances avec une manche 2-14 qui leur a valu onze points d’avance à la fin du premier quart-temps (9-20), Feldeine et Ouattara en marquant trois.

Pau Ribas a affiné son objectif dans une seconde période au cours de laquelle il a ajouté dix points et a trouvé à Birgander un bon complément au score. L’équipe catalane a été plus intense en défense et a réduit l’écart à six points (27-33, min. 18).

Les Bétiques ont trouvé à Ndoye le joueur qui a brisé la zone rivale, et quand Joventut s’est rapproché d’eux, les triplets de Randle, Feldeine et Ouattara ont coupé la folle réaction.Il a laissé le marqueur à la mi-temps à 33-44.

Betis, pour assurer la victoire

Les visiteurs sont sortis après le redémarrage pour assurer la victoire et ont profité de deux erreurs des locaux pour se mettre dans un écart maximum (33-48, min.22) après cinq points d’un Feldeine mortel au troisième quart.

Ribas a continué à soutenir Penya avec ses points, mais le reste des joueurs vert-noir a souffert de la défense bétique, beaucoup plus intense qu’en première mi-temps. Feldeine a résolu la majorité des attaques bétiques et Torres a mis l’équipe de Plaza à son avantage maximum (51-59, min. 30).

La dernière période était une volonté et non une puissance de Joventut, qui est venu réduire l’avantage à huit points (73-81, min.38) avec Ribas tenant l’équipe. Les Betis ont bien réagi à chaque fois que les locaux dirigés par Campbell et Borg et a fini par assurer une juste victoire