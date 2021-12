Un maximum de 7 000 personnes pourront profiter des raisins de la Puerta del Sol

24/12/2021 à 15h44 CET

Le 30 décembre prochain et dans les raisins qui sont célébrés le soir du Nouvel An à Puerta del Sol, il accueillera une capacité de 7 000 personnes où la police contrôlera l’utilisation d’un masque et que la distance interpersonnelle est maintenue. La Police contrôlera à la Saint-Sylvestre que le port du masque est respecté et que la distance interpersonnelle est maintenue

Le délégué du Porte-parole, Sécurité et Urgences, Immaculée Sanz, s’en est rendu compte ce vendredi lors de la visite habituelle que le gouvernement municipal effectue la veille de Noël au Centre intégré de sécurité et d’urgence (CISEM) pour féliciter le personnel municipal qui sera de service cette veille de Noël pendant les vacances.

Tandis que ni les pré-raisins ni les raisins n’ont été célébrés en 2020, cette année le conseil municipal de Madrid « ce qu’il a fait a été de réduire la capacité de plus de 60% de ce qu’elle était en 2019 ».

Ainsi, a expliqué Sanz, la capacité maximale de la Puerta del Sol « sera de 7 000 personnes afin que la distance interpersonnelle puisse être garantie à tout moment et, bien sûr, l’utilisation obligatoire d’un masque, comme établi dans le décret qu’il est actuellement en vigueur en plein air. «

« Nous avons fait une étude très minutieuse, très détaillée, très technique des mètres carrés qui sont laissés libres sur la place une fois les occupations existantes éliminées, tant fixes que les installations qui vont être aménagées pour la célébration de l’événement », et « nous comprenons » que 7 000 personnes « c’est un nombre suffisant pour se conformer à la réglementation liés à cette distance de sécurité », a expliqué le délégué.

Il a insisté sur le fait qu' »ils représentent les deux tiers de la capacité qui était en 2019″, lorsque 18 000 personnes se sont rassemblées, donc « nous comprenons que c’est un nombre serré et prudent ».

Le porte-parole du gouvernement municipal a expliqué que l’appareil aura quatre filtres qui seront établis à différents points d’accès à la place. Deux d’entre eux seront contrôlés par la Police municipale, et les deux autres par la Police nationale.

Samur-Civil Protection collaborera aux filtres pour donner le nombre de personnes qui se trouvent dans le périmètre des célébrations.

De plus, il y aura des pré-filtres à proximité de la Puerta del Sol, et Des panneaux seront installés informant que la capacité a été complétée afin que personne d’autre ne puisse accéder à la place.

L’accès aux stations de métro et Cercanías de Sol sera coupé à 21h00 et Samur-Civil Protection disposera d’un dispositif « très important » avec des unités de base et des unités avancées. D’autres services tels que SELUR et Samur Social seront également présents.

« L’unité de drones de la police municipale participera, afin que nous puissions également avoir une vue aérienne de la situation qui se produit sur la place, et les annonces publiques des drones et des patrouilles de la police municipale pourront être utilisées dans le cas où il y avait certaines personnes qui ne respectaient pas les distances de sécurité, cette distance interpersonnelle entre personnes ou entre unités de cohabitation comme le stipule actuellement la réglementation », a ajouté Sanz.

a assuré que l’appareil est « parfaitement conçu pour qu’il n’y ait aucun problème et puisse être tenu en toute sécurité Cette venue de l’année, nous aurions aimé qu’il en soit autrement, dans une situation beaucoup plus normale, mais malheureusement la pandémie frappe à nouveau fort et nous devons nous adapter aux circonstances. »

Quant au défilé des Rois mages du 5 janvier, le délégué a expliqué qu’ils travaillaient avec le décor « du défilé traditionnel, répandu dans toute la ville de Madrid, mais évidemment nous serons attentifs aux circonstances, à ce qui peut arriver. les jours à venir ».