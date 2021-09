Un McDonald’s au Salvador accepte également les paiements en Bitcoin avec Lightning Network et Pizza Hut ?

À travers une publication sur son compte Twitter, le journaliste Aaron Van Wirdrum, a exprimé qu’il avait fait un achat avec Bitcoin dans un McDonald’s situé à proximité du Centre Bambú, dans la Zona Rosa de la ville de San Salvador, La capitale du Salvador .

«Je suis allé dans un McDonald’s à San Salvador pour voir si je pouvais payer mon petit-déjeuner avec Bitcoin, en espérant que non. Mais ensuite, ils ont discrètement imprimé un ticket avec un code QR qui m’a conduit sur un site Web avec une facture Lightning, et maintenant je savoure mon petit-déjeuner traditionnel ! “

Je viens d’entrer dans un McDonald’s à San Salvador pour voir si je pouvais payer mon petit-déjeuner avec du bitcoin, en m’attendant à ce qu’on me dise non. Mais voilà, ils ont imprimé un ticket avec QR qui m’a conduit à une page Web avec une facture Lightning, et maintenant je savoure mon petit-déjeuner traditionnel ! pic.twitter.com/NYCkMNbv7U – Aaron van Wirdum (@AaronvanW) 7 septembre 2021

Ce système est le Lightning Network, un protocole de paiement de couche deux conçu pour rendre les transactions Bitcoin plus évolutives. Lightning Network peut être essentiel pour El Salvador si vous souhaitez que l’adoption du Bitcoin soit massive dans le pays d’Amérique centrale.

De plus, pour accepter les Bitcoins dans l’un de ses 19 établissements du pays, McDonald’s s’est associé à OpenNode. Un processeur de paiement spécialisé dans les crypto-monnaies. La chaîne de restauration rapide a indiqué que le paiement avec de la monnaie virtuelle sera également disponible au format “en ligne” et dans l’application “livraison”.

Par la suite, OpenNode a fait une annonce concernant l’alliance entre ce fournisseur de paiement Bitcoin et McDonald’s, indiquant que dans tout le pays, ces restaurants accepteraient les paiements via Lightning.

Et Pizza Hut acceptera-t-il également les paiements en BTC ?

En plus de connaître cette nouvelle, ce McDonald’s du Salvador a commencé à accepter les paiements en BTC. Ce matin, le président Nayib Bukele a tweeté une image d’un restaurant Pizza Hut dans un lieu tenu secret. Où ils auraient activé une case séparée et exclusive pour les paiements en Bitcoin.

Cette chaîne de pizza populaire, également originaire des États-Unis, compte une vingtaine de magasins au Salvador, selon l’annuaire Google.

De son côté, une pharmacie baptisée “El Calvario” n’était pas en reste non plus et a commencé à facturer ses produits dans la crypto-monnaie avec la capitalisation la plus élevée.

Pendant ce temps, un petit homme d’affaires propriétaire d’un restaurant a déclaré mardi qu’il préparait une série de promotions pour que les Salvadoriens utilisent le portefeuille Chivo et s’adaptent progressivement au Bitcoin.

Dans ce contexte, en plus de ce McDonald’s au Salvador, apparemment des pizzerias et d’autres établissements tels que des salons de tatouage, des librairies, des boulangeries, accepteraient déjà le BTC depuis l’entrée en vigueur de la loi Bitcoin.

Il est à noter que pour utiliser leurs bitcoins, les Salvadoriens disposent du portefeuille numérique « Chivo wallet ». Qu’ils peuvent télécharger sur les appareils Android, Apple et Huawei.

Selon le président Bukele, le portefeuille Chivo peut être téléchargé à partir d’aujourd’hui mercredi. Les Salvadoriens doivent enregistrer leurs données d’identification dans le portefeuille Chivo pour recevoir plus tard 30 $ que le gouvernement de Nayib Bukele livre en Bitcoin.

La loi salvadorienne Bitcoin en vigueur à compter du mardi 7 septembre

Depuis ce mardi, les entreprises et entreprises salvadoriennes sont obligées, dans la mesure du possible, d’accepter les monnaies numériques controversées comme moyen de paiement.

L’acceptation de la nouvelle monnaie intervient trois mois après que l’Assemblée législative a approuvé la soi-disant loi Bitcoin sous forme expresse. Cela s’est fait grâce au vote en faveur de 62 des 84 députés qui composent le Parlement, avec une majorité pro-gouvernementale.

El Salvador est devenu le premier pays à adopter Bitcoin comme monnaie légale. Dans un mouvement qui a amené la nation et de nombreux autres pays à débattre des opportunités et des dangers des crypto-monnaies.

