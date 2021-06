Un mécanisme de soutien des salaires, une subvention d’intérêts pour les MPME touchées par Covid devrait être envisagé par le gouvernement: Assocham

En particulier pour le secteur de l’hôtellerie, Assocham a suggéré d’autoriser le crédit d’entrée de TPS pour les restaurants.

Afin d’aider les MPME touchées par Covid à se rétablir, le gouvernement devrait envisager un mécanisme de soutien des salaires et une subvention des intérêts, a déclaré mercredi un journal d’Assocham. Suggérant des mesures au gouvernement pour la protection de l’emploi parmi les MPME, l’organisme de l’industrie a déclaré que les fonds excédentaires de la Employees State Insurance Corporation (ESIC) devraient être utilisés pour fournir des mesures de soutien aux salaires/un plan de relance pour les employés. La demande est intervenue quelques jours après que le gouvernement eut annoncé l’extension du programme de garantie de crédit d’urgence (ECLGS) de mars à septembre 2021 pour sanctionner des garanties d’une valeur de 3 lakh crore Rs.

« Il est temps de soutenir et de dépenser sans trop se concentrer sur les paramètres budgétaires. Je suis sûr que la RBI et le gouvernement travaillent constamment sur des solutions innovantes pour continuer à injecter de l’argent dans le système malgré une pression sur les revenus compréhensible », a déclaré Deepak Sood, secrétaire général d’Assocham dans un communiqué. Il a ajouté que l’accent mis par le gouvernement sur la facilité de faire des affaires et la fabrication compétitive doit aller au-delà des réformes de la loi sur l’électricité, du tarif unifié et du dégroupage du gaz naturel, de la suppression des lois anciennes et redondantes pour un fantastique rebond économique post-pandémie.

Assocham a également demandé une subvention d’intérêts pour le commerce et l’industrie avec une validité jusqu’au 31 mars 2022, en particulier pour les micro et petites entreprises. De même, les normes NPA devraient être assouplies pour les MPME, voire pour toutes les industries. “Comme les cycles de trésorerie ont été affectés et que les entreprises n’ont pas été en mesure de réaliser leurs créances à temps, il sera utile de prévoir un assouplissement ponctuel dans la reconnaissance des APM, prolongeant la norme en souffrance de 90 jours à 180 jours”, a-t-il ajouté. .

La RBI avait annoncé le mois dernier le cadre de résolution 2.0 pour permettre aux particuliers, aux petites entreprises et aux MPME – avec des prêts allant jusqu’à 25 crores de roupies et qui n’ont pas bénéficié d’une restructuration sous le cadre de résolution 1.0 et autres et ont été classés comme « standard » au 31 mars. 2021 — bénéficier d’une restructuration ponctuelle dans le cadre du cadre proposé jusqu’au 30 septembre 2021. Pour ceux qui avaient déjà profité de la restructuration dans le cadre de la résolution 1.0 de l’année dernière, le gouverneur Shaktikanta Das avait autorisé les banques à modifier leurs plans pour augmenter la période du moratoire ou prolonger la durée résiduelle jusqu’à un total de deux ans.

En particulier pour le secteur de l’accueil, Assocham a suggéré d’autoriser le crédit d’entrée de TPS pour les restaurants. « L’industrie de la restauration est le seul secteur qui n’est pas autorisé à demander des crédits d’impôt en vertu du régime actuel de la TPS. Cela sape l’objectif affiché d’amener plus d’entreprises dans le giron organisé et augmente considérablement les dépenses en capital. »

Selon l’organisme hôtelier Federation of Hotel & Restaurant Associations of India (FHRAI), le chiffre d’affaires total du secteur hôtelier a diminué d’environ 75 % au cours du dernier exercice. Le chiffre d’affaires touché était de près de Rs 1,30 crore lakh au cours de l’exercice 21 par rapport à Rs 1,82 crore lakh au cours de l’exercice 20. Les revenus du secteur au début de 2021 étaient inférieurs à 20% des niveaux d’avant la pandémie et depuis avril 2021, les revenus n’ont pas dépassé 5%, avait déclaré l’organisme dans un communiqué mercredi.

