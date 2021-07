Un mécène cosmique a organisé un immense cimetière millénaire

09/07/2021 à 08:00 CEST

Des scientifiques ont appliqué pour la première fois un outil cosmologique à l’archéologie et ont découvert qu’un cimetière millénaire est organisé de la même manière que les galaxies de l’univers.

Les tombes déposées au fil des générations dans l’est du Soudan ont créé des modèles d’organisation qui ressemblent à ceux qui régissent la distribution des galaxies, selon une nouvelle étude qui combinait travail de terrain, données historiques, outils cosmologiques et technologies de télédétection.

Les tombes se trouvent dans la région montagneuse de Kessala, située près de la frontière soudanaise avec l’Érythrée : elle abrite des milliers de monuments funéraires imposants qui font partie du paysage.

Dans un article publié dans PLOS ONE, les auteurs de cette recherche, dirigée par Stefano Costanzo, de l’Université de Naples, soulignent que cette vaste scène de monuments funéraires correspond à différentes époques et cultures, ce qui ajoute de la confusion à sa distribution unique.

L’Université de Naples La Oriental a reconstitué l’histoire de la région de 6000 avant JC à 1500 après JC et note que l’origine des tombes soudanaises orientales est encore incertaine.

La région a été habitée par un peuple semi-nomade appelé Beja pendant au moins 2 000 ans et est peuplée de tombes connues sous le nom de qubbas, un terme qui, dans le monde panarabe, fait référence aux tombes et sanctuaires islamiques.

Plus de 10 000 monumentsÀ l’aide d’images satellitaires, les chercheurs ont analysé une superficie de 4 000 kilomètres carrés et découvert plus de 10 000 monuments funéraires dispersés dans toute la région, bien plus qu’estimé dans les recherches précédentes.

Cependant, cette première approche ne nous a pas permis d’approfondir beaucoup la nature de cet énorme paysage funéraire, car archéologiquement il n’a pas été très analysé.

Sans données archéologiques pour compléter la perspective offerte par les satellites, les chercheurs se sont tournés vers un outil cosmologique, connu sous le nom de processus d’amas de Neyman-Scott, conçu pour étudier les schémas spatiaux des étoiles et des galaxies, pour analyser la distribution des tumulus.

La première chose qu’ils ont découverte était que les tombes n’étaient pas réparties au hasard, mais suivaient des schémas similaires à ceux qui apparaissent dans l’univers lorsque la position des galaxies est analysée.

Ils ont observé qu’il y avait des monuments nucléaires qui agissaient comme des centres de gravité invisibles autour desquels d’autres tumulus ont été localisés, ce qui ne correspondait pas à une analyse topologique conventionnelle.

Cosmogonie funéraireL’outil cosmologique a révélé une cosmogonie de sépultures, composée de tumulus centraux autour desquels se trouvaient des monuments mineurs, reflétant un paysage similaire à celui montré par les galaxies.

Les chercheurs supposent que les tumulus centraux contiennent des tombes plus anciennes et plus importantes sur le plan culturel, entourées à leur tour de tombes plus jeunes qui rayonnent loin d’elles, de la même manière que les étoiles le font dans les disques galactiques.

Comme les milliers de tumulus de Kassala, les galaxies se trouvent souvent dans l’univers en compagnie d’autres galaxies regroupées, tout comme les amas de galaxies sont regroupés en superamas, séparés les uns des autres par des espaces de dizaines de millions d’années-lumière. vider.

Structure galactiqueLes auteurs expliquent à cet égard que considérer ces monuments comme des réalisations d’amas similaires à ceux des galaxies, composés de points descendants qui gravitent autour des parents, leur a permis de mieux comprendre leur organisation spatiale, quelles que soient leur chronologie et leur forme.

Grâce à cette approche cosmologique, les chercheurs ont pu formuler de nouvelles hypothèses sur la genèse des tumulus et leur rôle au sein du paysage funéraire.

En plus de compléter les données satellitaires avec le modèle cosmologique, les chercheurs se sont également tournés vers des sources historiques qui décrivent les groupes qui ont habité la région au cours des 3 000 dernières années.

De cette façon, ils ont pu conclure que les groupes centraux de tumulus sont probablement des cimetières tribaux ou familiaux du peuple Beja, autour desquels d’autres tombeaux opportunistes ont poussé, qui ont profité des matériaux de construction présents dans la région.

Enfin, ils ont également pu déterminer que les monuments islamiques étaient à leur tour situés autour d’autres bien plus anciens, appartenant probablement à d’anciennes traditions panafricaines.

Ensemble, ils donnent au paysage funéraire une perspective galactique qui serait liée à la culture des différentes générations, panafricaines et islamiques, qui ont habité Kassala pendant des millénaires, partageant, probablement sans le savoir, le même schéma cosmique qu’ils ont laissé reflété dans un désert jusqu’ici presque oublié par l’archéologie.

RéférenceCréation du paysage funéraire du Soudan oriental. Stefano Costanzo et al. PLOS ONE, 7 juillet 2021. DOI : https : //doi.org/10.1371/journal.pone.0253511

Photo du haut : Vues du paysage de dispersion des qubbas autour du Jebel Maman à Kassala, au Soudan. Crédit : Stefano Costanzo.