Un médaillé d’or paralympique aveugle en Afghanistan défie la “guerre contre le terrorisme” des États-Unis

Tokyo . – Un médaillé d’or paralympique américain qui est devenu aveugle alors qu’il servait dans l’armée américaine en Afghanistan dit qu’il se demande si la « guerre contre le terrorisme » de 20 ans en valait la peine.

Brad Snyder est devenu le premier Américain à remporter une épreuve individuelle de triathlon, tant aux Jeux olympiques qu’aux Jeux paralympiques, en décrochant, samedi à Tokyo, l’or en paratriathlon dans la catégorie PTVI, franchissant la ligne d’arrivée avec son guide, Greg Billington, lors d’une heure de 1:01:16.

L’athlète de 37 ans avait réussi ce test il y a seulement trois ans, après avoir remporté un brillant prix de médailles en natation paralympique.

“Cela a été un long voyage, ma transition vers le triathlon ces dernières années, il y a eu de nombreux obstacles majeurs … Je suis très reconnaissant d’être ici, très reconnaissant que les Jeux paralympiques aient eu lieu”, a-t-il déclaré à Selina Wang de CNN, après remportant sa sixième médaille d’or paralympique samedi.

Snyder a été membre de l’équipe d’élite de neutralisation des bombes de l’US Navy pendant sept ans, servant en Irak et en Afghanistan, où il était définitivement aveugle après avoir marché sur un engin explosif improvisé (IED) lors d’une période de service, en 2011.

Il a dit qu’immédiatement après l’explosion, il a été surpris d’être encore en vie. “Heureusement, j’étais seul quand j’ai été blessé, donc cela ne m’a affecté que et heureusement, j’ai explosé à une courte distance devant moi … ce qui m’a largement sauvé la vie et mes membres”, a-t-il déclaré.

La victoire de Snyder intervient au milieu de la tourmente en Afghanistan avec le retrait des troupes américaines du pays, qui est de nouveau sous le contrôle des talibans.

La réflexion de Snyder après les 20 ans de l’Amérique en Afghanistan

Il a déclaré qu’il ressentait une “tristesse dominante” face au retour au pouvoir du groupe islamiste pur et dur, mais a ajouté qu’il comprenait que l’armée américaine ne pouvait pas rester en Afghanistan “pour toujours”.

« À mon avis, les erreurs des 20 dernières années ne justifient pas les investissements futurs », a-t-il déclaré. “Nous avons étouffé la violence pendant 20 ans et la stabilité n’a pas prévalu (…) le retrait est incroyablement difficile”, a-t-il ajouté.

Synder a déclaré qu’il n’était pas sûr que la “guerre contre le terrorisme” des États-Unis en Afghanistan et en Irak au cours des 20 dernières années en vaille la peine. “Cela me tourmente, cela m’enlève le sommeil et j’y pense beaucoup, surtout en tant que personne dont la vie a été fondamentalement changée en allant en Afghanistan”, a-t-il déclaré.

Snyder a déclaré qu’il étudiait un doctorat en politique publique à l’Université de Princeton pour essayer de “donner un sens” aux questions de savoir si la guerre en Afghanistan en valait la peine. Son intention est de retourner à l’Académie navale des États-Unis pour aider à façonner une future génération de chefs militaires américains et les préparer aux « luttes de demain ».

Il a déclaré que l’idée d’enseigner aux futurs officiers l’avait aidé à “donner un sens” aux questions de savoir si la guerre en Afghanistan en valait la peine.

Mais Snyder a précisé qu’il ne considérait pas que son sacrifice était pour le peuple afghan, mais pour la « notion de liberté » et les « droits de l’homme ». “Et ce sacrifice, ce combat est toujours vivant, ce combat est quelque chose que nous continuerons à mener longtemps après mon départ”, a-t-il déclaré.

Long voyage à Tokyo

Dès son plus jeune âge, Snyder a déclaré qu’il estimait que c’était une « fatalité » qu’il rejoindrait l’armée américaine.

En 2001, il était lycéen lorsque les attentats terroristes du 11 septembre ont eu lieu et il a dit qu’il voulait s’assurer que « quelque chose comme ça ne se reproduise plus dans notre pays ».

Mais sa carrière dans la marine américaine a pris fin le 7 septembre 2011, lorsqu’il a marché sur un engin explosif improvisé de 18 kilogrammes (40 livres) dans un champ de mines au sud de Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan.

Snyder a déclaré que même si de nombreuses personnes auraient été dévastées de perdre leur vision, il était reconnaissant d’être en vie. “J’étais un technicien en bombes, je sais ce qu’une explosion de 40 livres peut faire … cette perspective m’a aidé à franchir les premières étapes de l’adaptation à une nouvelle vie sans vision”, a-t-il déclaré.

Au cours des années suivantes, Snyder a déclaré qu’il avait travaillé pour s’adapter à sa nouvelle vie et, bien qu’il y ait eu des moments difficiles, il a essayé de maintenir un “sens de gratitude”.

“Vous dites : ‘J’aimerais pouvoir regarder un instant pour pouvoir faire la vaisselle’ ou je pourrais, vous savez, résoudre ce problème sur mon ordinateur, mais, vous savez, vous pouvez souhaiter toute la journée et ça ne va pas arriver vous n’importe où.” dit.

“Vous ne pouvez pas changer ce que c’est, vous pouvez seulement changer la façon dont vous y réagissez ou ce que vous faites en fonction de l’ensemble des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez”, a-t-il expliqué.

Un an après avoir perdu la vue, Snyder a fait ses débuts en natation paralympique aux Jeux de Londres 2012. Il a remporté l’or au 100 mètres nage libre et au 400 mètres nage libre, et l’argent au 50 mètres nage libre, tous dans la catégorie S11. . À Rio 2016, il a vaincu ce butin de médailles, défendant ses deux titres et ajoutant également l’or au 50 mètres nage libre et l’argent au 100 mètres dos S11.

Il a déclaré qu’être paralympien l’avait aidé à « reconstruire son identité » après la fin de sa carrière militaire, une expérience qui l’a laissé « fracturé ».

“C’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime vraiment le mouvement paralympique. Pour moi, en sortant du champ de bataille, le mouvement paralympique m’a offert un moyen de me réidentifier”, a-t-il déclaré.