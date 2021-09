Un médaillé olympique plaide coupable d’agression contre le Capitole des États-Unis.

in

30/09/2021 à 11h11 CEST

.

Un ancien nageur et médaillé d’or olympique des États-Unis a plaidé coupable vendredi à un chef d’accusation d’entrave à la procédure officielle pour l’assaut du Capitole à Washington en janvier dernier, qui a fait cinq morts.

Dans le cadre d’un accord conclu entre votre défense et les procureurs, Klete keller a plaidé coupable à l’un des sept chefs d’accusation retenus contre lui lors d’une audience devant le juge fédéral du district de Columbia (où se trouve Washington) Richard Léon.

En outre, Keller Il a accepté de coopérer avec le ministère de la Justice, notamment en témoignant dans d’autres procès et en participant éventuellement à des activités policières d’infiltration, en échange de l’abandon des autres charges.

L’accusation d’entrave à une procédure officielle peut entraîner une peine de prison de 20 ans, mais les règles de détermination de la peine prévoient une peine comprise entre 21 et 27 mois.

Keller, qui a remporté deux médailles d’or et cinq au total lors de sa participation aux Jeux olympiques de Sydney, Athènes et Pékin, a été identifié par d’anciens coéquipiers et entraîneurs parmi le groupe de partisans du désormais ancien président Donald Trump (2017-2021) qui a fait irruption dans le Capitole alors qu’une session se tenait pour certifier les résultats électoraux de novembre 2020, dans laquelle l’actuel dirigeant a prévalu, Joe Biden.

L’ancien nageur a été vu dans une vidéo publiée sur les réseaux portant une veste portant l’écusson de l’équipe olympique et le nom « United States » imprimé sur les manches et dans le dos.

Au cours de l’audience, le procureur adjoint des États-Unis Troy A Edwards a demandé au juge le temps de permettre la collaboration de Keller, qui n’a pris la parole que pour répondre à une série de questions par oui et par non sur les accusations et sa compréhension des termes du règlement.

En fin de compte, une audience de détermination de la peine n’a pas été définie et, selon le procureur fédéral, la décision dépendra de l’étendue de la coopération de Keller.

Le juge León a prévu que, malgré les directives fédérales en matière de détermination de la peine, le tribunal procéderait à une « évaluation indépendante ».