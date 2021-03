Un médecin allemand s’en prend à Angela Merkel pour une bureaucratie «incroyable» en matière de vaccins | Monde | Nouvelles

Seulement 10% de la population adulte allemande a reçu sa première dose de vaccin et le pays ne figure même pas dans la liste des 20 premiers pays en termes de taux dans le monde. La Grande-Bretagne a jusqu’à présent vacciné 55% de sa population, tandis que les États-Unis ont un taux de 25%.

Le cardiologue Dr Joachim Wunderlich a déclaré que le processus bureaucratique permettant aux gens de se faire vacciner en Allemagne était « incroyable » et la quantité de paperasse impliquée « insensée ».

Il a déclaré à CBS News: « Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’une personne de plus de 80 ans remplisse 10 pages et de nombreux formulaires de consentement et lui demande d’appeler une hotline pour prendre rendez-vous.

«Et puis ils risquent d’être refusés parce qu’ils ont oublié certains formulaires à la maison.

« La pandémie est suffisamment redoutable, la bureaucratie et les lois sur la protection des données ne devraient pas aggraver la situation. »

Mme Merkel a appelé les 16 États fédéraux allemands, qui sont responsables de l’organisation des déploiements de vaccins dans leurs propres juridictions, à éviter une bureaucratie inutile.

Mais la confiance dans le programme de vaccination est faible après que l’Allemagne a rejoint d’autres pays de l’UE pour suspendre temporairement l’utilisation du vaccin AstraZeneca pour des raisons de sécurité.

Et le soutien à la coalition au pouvoir de Mme Merkel a pris un coup de fouet dans les sondages d’opinion, les Verts se rapprochant à seulement deux points derrière eux avant les élections nationales en septembre.

Le soutien aux chrétiens-démocrates (CDU) et à leur parti sœur bavarois CSU – ensemble surnommé «l’Union» – a chuté à 25%, selon un sondage Kantar publié hier.

La chute de deux points de pourcentage par rapport à la semaine précédente était la quatrième baisse consécutive du soutien à l’alliance conservatrice à un niveau jamais vu depuis le début de mars de l’année dernière.

La CDU a subi des défaites lors de deux élections d’État au début du mois, en raison de la frustration suscitée par la campagne de vaccination shambolic, d’une volte-face sur les restrictions virales et d’un scandale d’achat de masques.

Le Premier ministre bavarois et dirigeant de la CSU, Markus Soeder, candidat potentiel pour remplacer Mme Merkel à la chancelière en septembre, a déclaré: « Il y a un changement d’humeur dans le pays.

«L’Union doit montrer qu’elle a encore de la force et des idées et qu’elle n’est pas épuisée et épuisée.

« Il a besoin de nouveaux départs maintenant. »

Elle a déclaré: «Nous sommes dans la phase la plus dangereuse de la pandémie.

« Les prochaines semaines détermineront si nous pouvons de manière prévisible maîtriser la pandémie. »

«Si le nombre d’infections augmente à nouveau rapidement, il existe un risque croissant que la prochaine mutation virale devienne résistante au vaccin.

« Ensuite, nous aurions besoin de nouveaux vaccins, puis nous devions recommencer à vacciner. »