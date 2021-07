Un médecin canadien accusé d’avoir utilisé son propre sperme pour inséminer des patients doit payer 10,7 millions de dollars en règlement provisoire

Des centaines de victimes d’un ancien médecin canadien de la fertilité, qui aurait utilisé le mauvais sperme et parfois le sien lors de l’insémination artificielle de patients, recevront 10,7 millions de dollars dans un accord de principe conclu cette semaine, selon les rapports.

Le recours collectif a été intenté en 2016 par Dan et Davina Dixon et rejoint plus tard par 226 personnes qui ont découvert grâce à des tests ADN que le père biologique de leur enfant n’était pas celui qu’ils pensaient, selon l’Ottawa Citizen.

Le Dr Norman Barwin, 82 ans, aurait été le père d’au moins 17 enfants conçus dans son cabinet, dont la fille des Dixon, Rebecca.

Barwin a nié les accusations et admis aucun acte répréhensible dans le règlement, selon le Washington Post.

Il a dit qu’il avait décidé de régler en raison du temps et de l’argent consacrés au procès, a rapporté le journal.

Le règlement n’a pas encore été approuvé par un juge.

Les Dixon ont poursuivi Barwin après avoir prétendument découvert que leur fille, conçue en 1990 alors que Davina Dixon était sous la garde de Barwin, était en fait l’enfant de Barwin, selon le Post.

Davina Dixon a déclaré à CBC Radio en 2016 qu’il y avait plusieurs “indices” sur la paternité de Rebecca, notamment qu’elle souffrait de la maladie cœliaque, qui est souvent héréditaire et qu’elle avait les yeux bruns alors que ses deux parents étaient bleus.

“Quand je l’ai découvert pour la première fois, je me sentais dissociée de mon corps et de mon visage”, a déclaré Rebecca à la CBC en 2016. “Quand je me regardais dans le miroir, j’avais soudain l’impression que ce n’était plus mon visage. J’avais toujours aimé, ou simplement pensé que les miens semblaient appartenir à quelqu’un d’autre, et je ne savais pas qui c’était.”

Rebecca a qualifié le règlement de mercredi de “solution imparfaite. Je pense qu’il est difficile de dire que l’argent est la seule chose qui est offerte et non une admission directe de responsabilité de la part de Barwin”.

“Je ne suis pas sûre que nous atteindrons un jour la fermeture”, a-t-elle déclaré, selon le Citizen. “C’est quelque chose qui nous accompagnera pour le reste de notre vie. Mais la conclusion juridique permettra aux gens d’être un peu plus en paix avec la situation.”

Lyon Palmer, le père de Kat Palmer, qui serait également la fille biologique de Barwin, a déclaré que Barwin lui avait dit « qu’il avait utilisé son propre sperme pour tester un compteur de spermatozoïdes », selon la CBC. “Ça n’a pas de sens.”

L’affaire est la première du genre, selon le Citizen.

Peter Cronyn, l’avocat des plaignants, a déclaré mercredi qu’aucune somme d’argent ne pourrait réparer la “perturbation profonde de leur sentiment de famille et d’identité” causée par les actions présumées de Barwin, mais “en raison du fait qu’ils reçoivent une compensation, il est notre espoir qui les aidera à obtenir une clôture et à aller de l’avant », a rapporté le Citizen.

Le règlement mettrait également en place une base de données génétiques pour aider les victimes à identifier leurs pères biologiques, a rapporté CBS News.