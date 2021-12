Un médecin confirme que Teofimo Lopez « aurait pu mourir » lors de la défaite de George Kambosos Jr après avoir contracté une maladie qui aurait pu provoquer l’effondrement de ses poumons

Teofimo Lopez « aurait pu mourir » lors de son combat avec George Kambosos Jr après avoir contracté un pneumomédiastin – une condition qui aurait pu provoquer l’effondrement de son poumon dans le ring.

Le poids léger a cédé ses titres mondiaux à l’Australien alors qu’il subissait une défaite surprise aux mains des juges, se faisant abandonner au tout premier tour.

Lopez Jr a perdu ses ceintures, mais a eu la chance de sortir indemne du ring

Lopez était nettement différent du combattant qui a battu Vasyl Lomachenko en octobre de l’année dernière, les critiques suggérant qu’il s’agissait simplement d’un excès de confiance ou de complaisance.

Pourtant, les principaux médecins et médecins qui ont examiné «The Takeover» au cours de la semaine qui a suivi le combat ont confirmé à quel point son état était grave.

« Il aurait pu mourir, c’est sûr », a déclaré le Dr Linda Dahl à ESPN, oto-rhino-laryngologiste (ORL) avec privilèges chirurgicaux dans trois prestigieux hôpitaux de Manhattan.

« Comment il respirait, je ne peux même pas vous l’expliquer. C’est comme si quelqu’un avait attaché un ensemble de poids de 300 livres autour de sa poitrine, comme si son cou et sa poitrine étaient dans un étau.

« C’est comme ça qu’il s’est battu.

Kambosos Jr a fait tomber Lopez au tout premier tour

Le jeune homme de 24 ans a contracté COVID en juin et souffre d’asthme depuis l’âge de six ans, les médecins ayant déterminé qu’il devrait aller à l’hôpital immédiatement après le combat et il a reçu de l’oxygène.

À 4h37 du matin à New York, une tomodensitométrie a déterminé que Lopez avait «de l’air important» dans les cavités de son cou.

Selon le rapport, les problèmes ont éclaté après qu’il se soit réhydraté au restaurant Carmine’s, où sa poitrine s’est contractée, sa respiration est devenue difficile et son cou a commencé à enfler.

Malgré son père, Teofimo Sr, insistant sur le fait qu’il devrait aller à l’hôpital, Lopez craignait que le combat ne soit annulé et il s’est battu malgré tout.

Pourtant, le joueur de 24 ans a terminé le combat en force et a même laissé tomber le challenger, malgré sa maladie

« L’air entourait sa paroi thoracique, son cœur et son cou, des endroits où l’air n’est pas censé être », a déclaré Dahl, qui travaillait comme médecin de bord pour la Commission sportive de l’État de New York.

« S’il avait été touché au cou ou à la poitrine – d’une certaine manière, à un certain endroit – il aurait pu développer un pneumothorax [collapsed lung].

« Il aurait été instantanément abattu et incapable de respirer et aurait besoin d’un drain thoracique. »

« J’ai regardé le scan quand je l’ai vu lundi matin », a conclu Dahl. « Je viens de dire : « Dieu merci, vous êtes en vie ». »