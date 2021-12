Un médecin de la NFL dit que les personnes asymptomatiques ne propagent pas Covid

De nombreuses équipes de la NFL sont aux prises avec des épidémies de Covid malgré des taux de vaccination élevés, mais selon le médecin-chef de la ligue, le virus n’est pas propagé par des joueurs asymptomatiques.

La NFL a récemment peaufiné ses protocoles Covid pour lutter contre la propagation croissante de Covid à travers ses listes. Parmi les nouveaux protocoles, figurait la décision de réduire considérablement les tests des joueurs vaccinés qui étaient asymptomatiques, une décision qui a suscité un certain contrecoup compte tenu du récent afflux de cas révolutionnaires.

« Nous n’avons vraiment pas vu ce phénomène dont les gens ont discuté, à savoir que des personnes asymptomatiques dans l’établissement transmettent le virus à d’autres », a déclaré le médecin-chef. Dr Allen Sills a déclaré au réseau NFL jeudi après-midi.

Après l’entretien avec NFL Network, ESPN a contacté le Dr Sills pour obtenir des éclaircissements.

« Puis-je vous dire ce soir qu’il n’y a jamais eu de cas où une personne sans symptômes l’a transmis à quelqu’un d’autre ? Non, bien sûr, je ne peux pas dire ça », a-t-il déclaré à ESPN. « Mais ce que je peux vous dire, c’est que je pense que c’est une très, très petite fraction du problème global, s’il existe. »

Alors que les cas de Covid ont récemment augmenté dans la NFL, provoquant des reports et des matchs reprogrammés, de nombreux joueurs de la liste de réserve/Covid-19 sont asymptomatiques ou ne présentent que des symptômes très légers.

Auparavant, les joueurs vaccinés étaient testés chaque semaine, mais la NFL et la NFLPA ont accepté de nouvelles directives le week-end dernier pour les tests «ciblés». Les nouveaux protocoles demandent aux joueurs vaccinés de se faire tester uniquement après avoir été en contact étroit avec une personne testée positive ou s’ils présentent des symptômes.

« Tout est question de reconnaissance des symptômes et de tests rapides », a déclaré le Dr Sills à NFL Network à propos du nouveau système. « Ils se manifestent immédiatement et se font tester la première fois qu’ils présentent des symptômes, ce qui, encore une fois, rend tout le monde autour d’eux plus en sécurité. »

Regardez ci-dessus via NFL Network

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com