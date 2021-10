Un médecin de l’UCLA escorté hors d’une propriété pour avoir refusé de se faire vacciner: rapport

Publicité

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Un anesthésiste du système hospitalier de l’UCLA Health à Los Angeles qui n’est pas vacciné contre le COVID-19 et n’a pas l’intention d’en obtenir un a été escorté hors de la propriété ces derniers jours, mais il dit qu’il n’a pas fini de se battre pour la « liberté ».

« C’est ce qui se passe lorsque vous défendez la liberté et que vous vous présentez au travail, prêt à travailler, même si vous n’êtes pas vacciné, et c’est le prix que vous devez parfois payer », a déclaré Rake dans une vidéo publiée mardi par The L’écrivain du personnel de Beverly Hills Courier, Samuel Braslow. « Mais ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que je suis prêt à tout perdre – travail, salaire, liberté, même ma vie pour cette cause. »

L’anesthésiste de l’UCLA, le Dr Chris Rake, un opposant au mandat du vaccin COVID-19, a été escorté hors de la place médicale de l’UCLA hier et placé en congé administratif sans solde pour avoir refusé de se faire vacciner ou demandé une exemption. « Je suis prêt à tout perdre… même ma vie. » pic.twitter.com/7AxUX4uyeF – Samuel Braslow (@SamBraslow) 6 octobre 2021

Il a conclu : « Portez-vous bien. Unis nous restons debout divisés nous tombons. »

L’abeille de Sacramento a noté plus loin :

UCLA Health, qui comprend plusieurs hôpitaux de la région de Los Angeles, exige que tous les employés actifs travaillant en personne soient vaccinés contre COVID-19 ou reçoivent une exemption conformément à la politique de l’Université de Californie et à une ordonnance de santé publique émise le 5 août. .

L’ordonnance stipule que tous les travailleurs de la santé en Californie doivent avoir reçu leur deuxième injection des vaccins Pfizer ou Moderna à deux doses, ou du vaccin Johnson & Johnson à une dose, avant le 30 septembre.

« Ceux qui ne respectent pas les règles sont soumis à une discipline progressive, notamment en restreignant l’accès aux sites de travail et en étant mis en congé », a déclaré un porte-parole de l’UCLA dans une déclaration à McClatchy News, la société mère du SacBee.

Au moment d’écrire ces lignes, le profil de Rake reste actif sur le site Web de UCLA Health.

Tel que rapporté par le Los Angeles Times, Rake s’est rendu à un rassemblement anti-vaccin le 29 août, disant à une foule bruyante qu’« ils veulent forcer une vaccination, un médicament ou un traitement dans mon corps que je ne veux pas. Alors ils me disent : ‘Prends le jab ou on prend ton boulot.’ Et je suis ici pour dire ‘non’. Ce n’est pas OK.

Le Dr Christopher Rake, anesthésiste du centre médical de l’UCLA, a déclaré à la foule : « Ils veulent forcer une vaccination, un médicament ou un traitement dans mon corps que je ne veux pas. Alors ils me disent : ‘Prends le jab ou on prend ton boulot.’ Et je suis ici pour dire non. Ce n’est pas bien. pic.twitter.com/wP2kZyS1o7 – Andrew Kimmel (@andrewkimmel) 30 août 2021

Il a ensuite pris note des personnes qui ont reçu le vaccin COVID pour rejoindre la cause « parce qu’elles méritent également la liberté médicale ».

« Beaucoup d’entre eux vont se réveiller lorsque le gouvernement leur dira : ‘Hé, au fait, tu as besoin d’un troisième rappel' », a déclaré Rake. «Et vous savez, ils disent:« Je me suis senti assez mal après ce deuxième, puis-je passer? Non. Vous n’êtes plus en phase avec ce que veut le gouvernement et vous ne pouvez pas aller au match de baseball de votre enfant, vous ne pouvez pas aller au cinéma, vous ne pouvez pas aller à l’épicerie. Ils vont tout emporter.

Le système hospitalier a répondu que l’anesthésiste exprimait son opinion et non celle de l’établissement.

«Ces commentaires ne représentent pas le point de vue de UCLA Health. Les personnes non vaccinées sont plus susceptibles de contracter COVID-19 et nous encourageons les employés à se faire vacciner. Nous adhérons à l’ordre de santé publique de l’État exigeant que les travailleurs de la santé soient vaccinés ou subissent des tests réguliers », a déclaré l’hôpital dans un communiqué au SacBee.

D’autres médecins du système se sont également attaqués à Rake.

« Je pense qu’il est ahurissant qu’un médecin d’une institution de classe mondiale se rende à un tel rassemblement et utilise son nom en tant que médecin pour contredire directement la santé publique », a déclaré le Dr Anna Yap, médecin résident en médecine d’urgence à l’UCLA, en commentaires au Daily Bruin, le journal étudiant de l’université.

« Nous, en tant que communauté de soins de santé… avons été parmi les premiers au pays à avoir accès à [the vaccine] », a déclaré le Dr Nina Shapiro, professeur de chirurgie de la tête et du cou à la faculté de médecine de l’UCLA, au journal de l’école.

« Pour transformer cela en négatif – surtout quand vous connaissez l’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes dans ce delta désastreux [variant-driven surge] est dû à la lenteur de l’acceptation des vaccins dans la communauté – et cracher cette désinformation est franchement mortel. »