Un médecin de Mumbai commande un gâteau d’anniversaire de Rs 400 pour un ami, dupé de Rs 53 000

La femme a appelé le numéro qu’elle a obtenu sur Internet et le téléphone a été décroché par un fraudeur qui s’est fait passer pour un employé de la boulangerie. (Photo : Wikimédia)

Lors d’un incident de cyberfraude, un médecin de Mumbai a été dupé de Rs 53 000 alors qu’il tentait de commander en ligne un gâteau d’anniversaire d’une valeur de Rs 400. Le médecin de 31 ans travaille dans un hôpital multi-spécialités et a été dupé par un cyber-fraude se faisant passer pour l’employé de la boulangerie. L’imitateur a piégé le médecin en lui faisant payer des sommes énormes à plusieurs reprises, ce qui a par la suite éveillé les soupçons.

La victime s’est alors approchée de la police et a obtenu un FIR qui a été enregistré au commissariat de DB Marg hier. La victime a informé la police qu’elle avait recherché sur Internet les numéros de contact de la boulangerie Merwan située à Girgaon alors qu’elle souhaitait commander un gâteau. Elle avait prévu de ramasser le gâteau après les heures de bureau et de célébrer l’anniversaire de son amie dans la nuit du 7 décembre. Elle a déclaré à la police qu’elle ne savait pas que les cyber-fraudeurs mettaient souvent leur propre numéro à la place des cavistes, des boulangeries, des achats en ligne. portails, services d’assistance à la clientèle des banques, etc. afin de duper les gens.

La femme a appelé le numéro qu’elle a obtenu sur Internet et le téléphone a été décroché par un fraudeur qui s’est fait passer pour un employé de la boulangerie. L’homme a demandé à la victime de faire un acompte de Rs 400 pour la réservation du gâteau. Après le paiement de Rs 400, il a de nouveau demandé au médecin de faire un paiement de Rs 20 pour la délivrance d’un reçu, a rapporté l’Indian Express.

Après le paiement de Rs 20, l’homme a demandé à la victime de payer Rs 15 236 à titre de frais d’inscription en disant qu’elle serait remboursée. En hésitant, le médecin a effectué le paiement. Peu de temps après, l’homme a rappelé en disant qu’il y avait eu une erreur et l’a persuadée d’effectuer un paiement de 38 472 roupies. Le médecin a encore hésité, mais a effectué le paiement en pensant qu’il serait remboursé.

Ensuite, le fraudeur a demandé à la victime d’effectuer un paiement de Rs 50 000 en citant encore une autre raison. Cela a sonné l’alarme et la victime a déconnecté l’appel. Elle a alors alerté sa banque des transactions et s’est approchée du commissariat local pour déposer un FIR.

