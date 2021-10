Un médecin de NXIVM chargé de marquer les femmes perd sa licence médicale

Les autorités sanitaires de New York ont ​​révoqué la licence médicale d’un médecin du groupe sectaire NXIVM qui a marqué 17 femmes avec les initiales du chef du groupe, Keith Raniere.

Un comité d’audience du département de la santé a retenu plusieurs chefs d’accusation de faute professionnelle contre Danielle Roberts, qui appartenait à un groupe secret de femmes au sein de NXIVM appelé DOS qui exigeait un « voeu d’obéissance » entre le maître et l’esclave.

De nombreux chefs d’accusation proviennent de Roberts utilisant un appareil de cautérisation pour marquer “KAR” sur les femmes dans leur région pelvienne sans anesthésie “pour leur causer intentionnellement de la douleur”, selon la décision publiée cette semaine.

Les marques étaient censées symboliser le statut des femmes en tant qu’esclaves sexuelles pour le gourou de l’entraide désormais emprisonné.

Le NXIVM Executive Success Programs signe à l’extérieur du bureau au 455 New Karner Road le 26 avril 2018 à Albany, New York. Keith Raniere, fondateur de NXIVM, a été arrêté par le FBI au Mexique en mars 2018. (Photo d’Amy Luke/.)

Roberts s’est écarté de la norme de soins et a “dangereusement utilisé” le dispositif de marquage sur les femmes, selon la décision rapportée pour la première fois par le Times-Union d’Albany.

Le comité a déclaré que Roberts était évasive et provocante lors de son témoignage. Roberts « nie avoir subi un lavage de cerveau, mais elle n’a exprimé aucun réel remords, ce qui représentait pour le comité d’audition sa réalité déformée et la préoccupation très réelle que les autres restent vulnérables à ses futures marques », selon la décision.

Son avocat, Anthony Scher, a déclaré vendredi qu’ils étaient susceptibles de faire appel de la décision.

“Les preuves dans l’affaire étaient accablantes qu’elle ne pratiquait pas la médecine et donc les normes normales qui s’appliquent à la pratique médicale ne s’appliquent pas”, a déclaré Scher.

Raniere – connu des membres de l’organisation du nord de l’État de New York comme « Vanguard » et « l’homme le plus intelligent du monde » – a été condamné l’année dernière à 120 ans de prison pour sa condamnation pour complot de racket et autres accusations.

NXIVM, dont les adeptes comprenaient des millionnaires et des acteurs hollywoodiens, a fait l’objet de deux séries documentaires télévisées l’année dernière, “The Vow” de HBO et la série Starz “Seduced: Inside the NXIVM Cult”.