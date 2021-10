Un médecin détaille les blessures de Levi Kuchta avant sa mort

Un jeune garçon de l’Indiana, qui, selon les autorités, a été assassiné par sa sœur aînée l’année dernière, a été contraint d’endurer une douleur insupportable dans les jours et les semaines qui ont précédé sa mort en raison de blessures étendues et de plaies purulentes qui ont causé des infections chroniques, selon le témoignage d’un médecin. .

Dr. Zhou Wang du bureau du coroner du comté de Lake a témoigné mardi sur l’état de Lévitique « Lévi » Kuchta’s Corps de 10 ans lorsqu’il a été retrouvé mort le 12 octobre 2020, a rapporté le Times of Northwest Indiana (NWI Times).

Le Dr Wang aurait déclaré que Levi avait subi des « blessures perforantes et des lacérations » au cou, au cuir chevelu, au visage, aux bras, aux épaules, au dos, aux hanches, aux jambes et aux pieds causées par un traumatisme contondant et présenté à plusieurs stades de guérison. Le médecin a en outre déclaré que la mort de l’enfant était un homicide causé par la dislocation de la base de son crâne de sa colonne vertébrale ainsi que la dislocation de deux vertèbres dans son cou. La mâchoire de la victime était également disloquée des deux côtés de son visage, ce qui l’aurait rendu incapable de parler.

Wang aurait déclaré que Levi aurait eu de grandes difficultés à utiliser sa main gauche car il avait de multiples infections aux doigts pendant de longues périodes, provoquant des ulcères cutanés et une nécrose (c’est-à-dire lorsque les cellules de la peau meurent). Le pied gauche de la victime était également dans un état similaire, ce qui signifie qu’il souffrait toujours et qu’il n’était peut-être pas capable de marcher.

L’enfant présentait également des ecchymoses « fraîches » sur ses testicules qui, selon Wang, semblaient être causées par un traumatisme contondant « comme un coup de pied », a rapporté le NWI Times.

Une campagne GoFundMe lancée par un membre de la famille a qualifié Levi de « soleil de la famille ».

L’année dernière, les procureurs ont inculpé la sœur de Levi, 27 ans April Lynn Kuchta Wright et sa femme, Rachel Rose Wright, également 27 ans, avec un chef chacun de meurtre, coups et blessures aggravés, négligence d’une personne à charge entraînant la mort et coups et blessures sur une personne de moins de 14 ans.

Le Chicago Tribune a rapporté que Levi avait été à l’origine sous la garde de ses grands-parents (sa mère a été incarcérée dans la prison pour femmes de l’Indiana après avoir été reconnue coupable d’une infraction liée à la drogue). April Wright se serait portée volontaire pour accueillir son frère après la mort de leur grand-père en août 2020.

Quelques mois plus tard, les agents ont répondu à un appel du domicile de Wright au sujet d’un enfant inconscient vers 8 heures du matin le 12 octobre. , affirmant que le garçon avait encore sorti le vélo le 11 octobre et s’était à nouveau écrasé. Ils ont dit que Levi craignait qu’un médecin ne le fasse revenir vivre avec sa grand-mère, ils n’ont donc pas cherché de traitement médical pour ses blessures.

Cependant, la police aurait déclaré qu’une moto tout-terrain sur la propriété avait des arbustes et des toiles d’araignée qui poussaient dessus et n’avait pas démarré. Des voisins auraient déclaré qu’ils n’avaient pas vu le garçon dehors depuis juillet.

Lorsque la grand-mère de Levi a essayé de le récupérer un mois avant sa mort, le couple lui a dit qu’il avait COVID et qu’il ne pouvait pas être déplacé, selon la Tribune.

Une parente aurait déclaré à la police qu’elle avait vu les deux Wright frapper Levi au moins une fois.

April Wright fait également face à une augmentation des accusations de récidiviste contre elle à la suite d’une condamnation antérieure alors qu’elle avait 16 ans. NWI Times a rapporté qu’elle avait été reconnue coupable en 2011 d’avoir attiré un garçon de 17 ans chez elle, puis de l’avoir menotté à la pointe d’un couteau et de l’avoir agressé sexuellement.

L’avocat d’April Wright, Marc Gruenhagen, et l’avocat de Rachel Wright, John Cantrell, n’a pas immédiatement répondu aux e-mails de Law&Crime. Les avocats auraient la possibilité de contre-interroger le Dr Wang lors d’une enquête sur le cautionnement actuellement prévue pour le 5 novembre.

En 2016, Rachel Wright a fait l’actualité pour s’être présentée dans une prison et avoir demandé son incarcération.

[image via Lake County Sheriff’s Dept.]

