Un médecin du Maryland dit que les gens vont «mourir» après que l’administrateur de Biden utilise des données erronées pour snober les traitements par anticorps

Un médecin du Maryland a déclaré qu’il avait dû annuler des perfusions d’anticorps monoclonaux potentiellement salvateurs pour environ 250 personnes au cours de la semaine dernière après que le gouvernement fédéral a cessé de distribuer des traitements fabriqués par Regeneron et Eli Lilly car ils ne sont pas efficaces contre omicron, même si le delta La variante, que les médicaments sont efficaces pour traiter, était encore dominante à l’époque.

Le bureau du secrétaire adjoint à la préparation et à la réponse a interrompu l’attribution de ces deux traitements aux anticorps jeudi dernier au milieu de la montée de l’omicron, qui, selon le CDC quelques jours plus tôt, était responsable de 73,2% de tous les nouveaux cas.

Mais le CDC est revenu sur cette estimation alarmante cette semaine, la révisant à seulement 22,5% pour la semaine se terminant le 18 décembre, soit une baisse de plus de 50 points.

La variante delta, contre laquelle les traitements de Regeneron et Eli Lilly sont efficaces, était en fait responsable de 77% de tous les nouveaux cas lorsque le gouvernement fédéral a cessé de distribuer ces médicaments à base d’anticorps.

Aujourd’hui, un médecin affirme que l’énorme erreur de calcul du gouvernement a coûté des vies.

« Je suis aussi en colère que possible à ce sujet », a déclaré mercredi à Fox News Digital le Dr Ron Elfenbein, directeur médical et PDG du FirstCall Medical Center de Gambrills, Maryland.

« Le fait que ces personnes soient si catégoriques qu’elles ont raison lorsqu’elles utilisent des données erronées et qu’elles utilisent une logique erronée et une modélisation franchement statistique qui n’a jamais été correcte, jamais, tout au long de cette pandémie, pour regarder cela, est juste au-delà des pâles …. Les gens vont certainement mourir à cause de cela ou ont besoin d’une hospitalisation parce que [health officials] mal lu les statistiques. »

Une infirmière autorisée administre l’anticorps monoclonal Regeneron à un patient (./Shannon Stapleton)

La FDA a autorisé trois traitements par anticorps monoclonaux différents, qui sont des substituts fabriqués en laboratoire aux anticorps qui peuvent aider à combattre les virus.

Les deux traitements fabriqués par Regeneron et Eli Lilly sont inefficaces contre omicron, selon le département américain de la Santé et des Services sociaux, mais un troisième traitement créé par le fabricant de médicaments britannique GlaxoSmithKline s’est révélé prometteur pour repousser la nouvelle variante.

Lorsque le gouvernement fédéral a arrêté l’attribution des médicaments Regeneron et Eli Lilly la semaine dernière, le ministère de la Santé du Maryland a envoyé une lettre aux médecins de tout l’État disant que « les sites… ont reçu l’ordre de cesser d’administrer ces médicaments ».

« Le Maryland connaît une forte augmentation des cas de variantes de COVID-19 Omicron. C’est maintenant la variante la plus dominante de l’État », ont écrit les plus hauts responsables de la santé du Maryland aux médecins dans une lettre du 23 décembre, qui a été obtenue par Fox News Digital.

Une poche de perfusion d’anticorps monoclonaux Regeneron (Joe Cavaretta/South Florida Sun-Sentinel via AP, File)

Maintenant que le CDC a considérablement abaissé son estimation de la prévalence de l’omicron à l’époque, le Dr Elfenbein a déclaré que la pause dans les traitements était clairement inutile et « fait absolument mal aux gens ».

« Je ne sais pas combien de personnes à travers le pays sont mortes, mourantes, à l’hôpital ou sur le point d’être hospitalisées à cause des erreurs qu’elles viennent de commettre », a déclaré mercredi le Dr Elfenbein, qui dirige deux cliniques d’anticorps monoclonaux. .

« C’est juste le summum de l’arrogance bureaucratique, et c’est juste, c’est horrible. J’ai dû refuser des amis, de la famille, les gens m’appellent : ‘Oh, mon oncle a un cancer. Peut-il recevoir une perfusion ?’ Je me dis ‘Je ne peux pas te faire de perfusion parce que je vais perdre mon permis médical.' »

Le bureau du secrétaire adjoint à la préparation et à la réponse a déclaré dans une mise à jour mercredi après-midi qu’il suspendrait toujours les allocations de médicaments Regeneron et Eli Lilly pour les États qui ont une prévalence supérieure à 80% d’omicron, mais qu’il reprendrait les allocations pour les États en dessous de 80 % seuil.

Un flacon d’anticorps monoclonal Regeneron se trouve sur une table médicale. (./Shannon Stapleton)

Si les sites de traitement sont capables de distinguer les variantes à l’aide de tests, ils peuvent toujours utiliser les médicaments Regeneron et Eli Lilly, même dans les États dont la prévalence en omicron est supérieure à 80%, a ajouté le gouvernement fédéral.

Omicron est responsable de 57,7% des nouveaux cas dans la région du Maryland, qui comprend le Delaware, la Pennsylvanie, Washington, DC, la Virginie et la Virginie-Occidentale, selon la dernière estimation du CDC.

À l’échelle nationale, omicron était responsable de 58,6% de tous les nouveaux cas au cours de la semaine qui s’est terminée le 25 décembre, devançant de peu la variante delta.

Le traitement par anticorps de GlaxoSmithKline, le sotrovimab, est efficace contre le COVID-19, mais les États du pays connaissent des pénuries du médicament salvateur.

« Les médecins sont fortement encouragés à donner la priorité à l’utilisation du sotrovimab pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes modérément à gravement immunodéprimées », a déclaré le Maryland Department of Health aux médecins la semaine dernière.