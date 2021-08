Le médecin du New Jersey Emilio Otero a été accusé d’avoir sacrifié des animaux pour la « sorcellerie Santeria » satanique dans son appartement après que les enquêteurs se soient rendus chez lui sur Van Horne Street, rapporte le Daily Star.

«Un médecin a été accusé d’avoir sacrifié du bétail pour la sorcellerie de Santeria dans son appartement après que les enquêteurs ont découvert jeudi que 22 animaux de ferme étaient gardés dans sa maison du New Jersey. Lorsque les autorités sont arrivées sur la propriété d’Emilio Otero dans la rue Van Horne, elles ont rencontré « sept à neuf » chèvres, plusieurs poulets et même un pigeon mort cloué au-dessus d’une porte. » Il semble que Jersey City ait une ordonnance interdisant de garder des animaux de ferme dans la ville, ce qui pourrait signifier qu’Otero a enfreint la loi. Il n’a pas été arrêté ni accusé d’un crime.

« Les enquêteurs de la Division de la santé environnementale de Jersey City ont visité l’appartement après un tuyau des voisins d’Emilio. Des agents de services aux animaux ont été appelés à l’appartement et ils ont retiré au moins 22 animaux de ferme qui avaient été gardés dans la propriété de trois chambres », a rapporté le Star. (LIRE LA SUITE: Les autorités australiennes abattent des chiens de sauvetage à mort en vertu des restrictions COVID-19)

Une chèvre faisait partie des animaux sauvés de l’appartement d’Otero – SOURCE: NBC 4

Le propriétaire de l’appartement, la marine américaine Alyza Brevard-Rodriguez, a accusé Otero de ne pas payer de loyer depuis mai, de sacrifier des animaux et d’avoir causé des dommages à sa propriété.

« Je viens de modestes débuts. J’ai servi ce pays, j’ai acheté cette maison, j’habite dans le même pâté de maisons et je voulais obtenir un immeuble de placement, et c’est ce à quoi cela s’est transformé », a déclaré Brevard-Rodriguez. (LIRE LA SUITE: Australian Broadcasting Corporation diffuse une scène satanique étrange lors d’une diffusion bâclée)

Selon H. James Boor de la Division de la santé environnementale de Jersey City, les autorités ont découvert « quatre ou cinq carcasses de poulets morts » avec leurs « gorges tranchées » et « laissées en tas ». L’enquête sur Otero est actuellement en cours et il n’a pas été arrêté ni inculpé, mais Boor a déclaré qu’au fur et à mesure de l’enquête, (Otero) pourrait faire face par chef d’accusation – je ne sais pas combien de chefs d’accusation – mais par chef d’accusation émis par mes inspecteurs, cela pourrait être 2 000 $ et 90 jours de prison. La foi dans la Santeria est basée sur la construction de relations entre les humains et les divinités, le sacrifice d’animaux étant au cœur de la religion.