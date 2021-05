Un médecin du sport est condamné à un an pour la mort du footballeur Astori

03/05/2021 à 14:07 CEST

La justice italienne a condamné ce lundi en première instance à un an de prison pour homicide involontaire du médecin du sport Giorgio Galanti pour sa responsabilité dans la mort du footballeur de la Fiorentina Davide asori, est décédé des suites d’un arrêt cardiaque il y a trois ans, ont rapporté les médias italiens.

Galanti, outre une peine d’emprisonnement d’un an (peine avec sursis), il a également été condamné à verser des dommages et intérêts pour un montant total de 1,09 million d’euros: 250 000 pour sa compagne, 240 000 pour sa fille et 600 000 pour ses parents et frères et sœurs.

Le procureur a demandé au médecin du sport une peine d’un an et demi de prison ferme, le parquet ayant estimé que la mort de Astori Cela était dû à une erreur dans le diagnostic de cardiomyopathie ventriculaire arythmogène qui l’empêchait d’être footballeur professionnel.

La thèse de l’accusation a soutenu que si la pathologie avait été diagnostiquée à temps Astori il aurait pu être sauvé, tandis que la défense a soutenu que le processus de preuve médicale s’était déroulé correctement.

Galanti il avait été conseiller sportif pour la Fiorentina et ancien directeur du centre de médecine sportive de l’hôpital universitaire de Careggi.Astori Il est décédé d’un arrêt cardiaque dans une chambre d’hôtel le 4 mars 2018 alors qu’il se concentrait avec son équipe à Udine (nord) avant un match.

Le défenseur est décédé à l’âge de 31 ans après avoir joué en Serie A avec Cagliari (2008-2014), la Roma (2014-2015) et la Fiorentina (2015-2018), en plus d’avoir accumulé quatorze matchs avec l’équipe italienne et marqué un but en la finale pour la troisième et la quatrième place de la Coupe des Confédérations remportée par les “azzurri” contre l’Uruguay en 2013.

La mort de l’ancien capitaine de la Fiorentina a secoué le monde du sport italien et des milliers de personnes, dont des joueurs, des managers, des entraîneurs, des politiciens et des fans, ont assisté aux funérailles, tenues dans la basilique Santa Croce à Florence.