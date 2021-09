Un médecin du Texas affirme que la nouvelle loi de l’État sur l’avortement est illégale, dit qu’il l’a déjà violée

Un médecin du Texas a affirmé samedi qu’il avait délibérément violé la nouvelle loi de l’État sur l’avortement afin de vérifier si c’était légal.

Alan Braid, un obstétricien-gynécologue à San Antonio, a expliqué ses actions dans un essai publié dans le Washington Post.

Braid écrit qu’il comprend « qu’il pourrait y avoir des conséquences juridiques » à cause de son action.

“Mais je voulais m’assurer que le Texas ne s’en tirerait pas avec sa tentative d’empêcher que cette loi manifestement inconstitutionnelle ne soit testée.”

Il a ajouté plus tard: “Je comprends qu’en proposant un avortement au-delà de la nouvelle limite légale, je prends un risque personnel, mais c’est quelque chose en quoi je crois fermement.”

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, a signé le projet de loi sur l’avortement en mai et il est entré en vigueur le 1er septembre.

Jonathan Mitchell, un ancien solliciteur général du Texas qui a aidé à préparer le projet de loi, l’a défendu dans un mémoire juridique soumis à la Cour suprême des États-Unis dans lequel il appelle le tribunal à annuler Roe v. Wade, la décision de la haute cour de 1973 qui a légalisé l’avortement, The Le gardien a rapporté.

« Changer leur comportement »

Mitchell soutient dans le mémoire qu’un degré plus élevé d’intégrité personnelle en réponse à une interdiction judiciaire des avortements contribuerait à rendre les avortements illégaux inutiles, selon le média.

« Les femmes peuvent « contrôler leur vie reproductive » sans avoir accès à l’avortement ; elles peuvent le faire en s’abstenant de rapports sexuels », écrit Mitchell. “On peut imaginer un scénario dans lequel une femme a choisi d’avoir des relations sexuelles non protégées (ou insuffisamment protégées) en supposant qu’un avortement lui sera disponible plus tard. Mais lorsque ce tribunal annonce l’annulation de Roe, cette personne peut simplement changer leur comportement en réponse à la décision du tribunal si elle ne veut plus prendre le risque d’une grossesse non désirée.”

La Cour suprême devrait traiter une affaire du Mississippi au cours de son prochain mandat qui pourrait affecter Roe v. Wade, a rapporté The Guardian.

Mais Braid ne soutient pas un retour aux jours avant Roe v. Wade, écrit-il dans le Post.

Un manifestant pro-vie tient une pancarte à l’intérieur du Texas Statehouse à Austin, le 12 juillet 2013. (.)

“Pour moi, c’est encore 1972”, écrit Braid. À cette époque, poursuit-il, les avortements au Texas étaient principalement accessibles aux femmes ayant des moyens économiques qui pouvaient se permettre de se rendre dans des États comme la Californie, le Colorado ou New York pour subir la procédure. Il prétend que la nouvelle loi du Texas ramène l’État à cette époque.

Il affirme avoir vu trois adolescents mourir des suites d’avortements illégaux alors qu’il effectuait un service d’urgence en tant que résident OB-GYN dans un hôpital de San Antonio.

“Un devoir de vigilance”

Le 6 septembre, cinq jours après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du Texas, écrit-il, il a fait avorter une femme au cours du premier trimestre de sa grossesse – une violation de la loi de l’État.

“J’ai agi parce que j’avais un devoir de diligence envers cette patiente, comme je le fais pour tous les patients, et parce qu’elle a un droit fondamental à recevoir ces soins.”

Mardi dernier, le ministère américain de la Justice a demandé à un juge fédéral du Texas de suspendre temporairement la mise en œuvre de la nouvelle loi texane.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, prend la parole lors d’une conférence de presse, le mardi 8 juin 2021, à Austin, le 22 juin 2021. (Associated Press)

La motion d’urgence demandant une injonction temporaire intervient quelques jours après que le DOJ a poursuivi le Texas au sujet de la loi, affirmant qu’elle avait été promulguée pour “empêcher les femmes d’exercer leurs droits constitutionnels”.

La loi est entrée en vigueur le 1er septembre après avoir été confirmée dans une décision 5-4 par la Cour suprême des États-Unis. C’est la loi sur l’avortement la plus stricte du pays. Les critiques disent que de nombreuses femmes ne savent pas encore qu’elles sont enceintes à six semaines – à peu près au moment où un battement de cœur fœtal peut être détecté pour la première fois – et la loi ne fait aucune exception pour le viol ou l’inceste.

“C’est clairement inconstitutionnel”, a déclaré le procureur général Merrick Garland plus tôt ce mois-ci. “L’intention évidente et expressément reconnue de ce régime légal est d’empêcher les femmes d’exercer leurs droits constitutionnels.”

Le procureur général du Texas Ken Paxton et d’autres républicains se sont engagés à défendre la nouvelle loi.

“Biden devrait se concentrer sur la résolution de la crise frontalière, de l’Afghanistan, de l’économie et d’innombrables autres catastrophes au lieu de s’ingérer dans les droits souverains des États”, a écrit Paxton sur Twitter le 9 septembre. “J’utiliserai toutes les ressources disponibles pour me battre pour la vie.”

La loi interdit tous les avortements une fois qu’un rythme cardiaque fœtal peut être détecté, généralement vers six semaines, et permet également aux personnes qui s’opposent à l’avortement de poursuivre les cliniques et les autres personnes qui aident une femme à se faire avorter.